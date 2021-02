SZKKA: alsóházi rangadó

Az NB I.-es női kézilabda-bajnokság 12. fordulójában a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia alsóházi rangadón fogadja szombaton 16 órakor az Arena Savariában az Érdet.

A szezon előtt az anyagilag megrendült Érdet sokan leírták – amire rácáfol a csapat, szorgalmasan gyűjtögeti a pontokat, nagy léptekkel halad a biztos bennmaradás felé. Négy győzelmével, nyolc vereségével a 14 csapatos tabella tizedik helyét foglalja el. Ráadásul remek formában érkezik Szombathelyre, ugyanis előző három tétmeccsét megnyerte: két bajnokin és egy kupameccsen diadalmaskodott. A 13., két győzelemnél járó SZKKA viszont gödörben van, hat vesztes bajnokival a háta mögött fogadja nagy riválisát.

– A két csapat ellenkező utat járt be az elmúlt hetekben, az Érd nagy formába lendült, önbizalomtól duzzadva léphet pályára, míg nálunk a sikertelenség kicsit rányomta a bélyegét a teljesítményünkre, a játékunkra, ami görcsös akarásban, küszködésben nyilvánul meg – vélekedett Marosán György, a Hungast Szombathelyi kézilabda Klub és Akadémia NB I.-es női kézilabdacsapatának edzője. – Pedig biztos vagyok benne, hogy nem felejtettünk el kézilabdázni, van potenciál a csapatomban. Éppen ezért az Érd elleni

mérkőzéstől sokat várok: ha nyerünk, akkor fontos két pontot gyűjtünk be, pozitív élményben részesülnek a játékosaink, áttörik a gát – és a folytatásban már rendben lesznek a dolgaink. Tudjuk, hogy az Érd jó időszakot él, de nálunk végre teljesen felépült Bandelier, ami sokat jelent számunkra, Horváth Petra és Horilska pedig jó formának örvend – melléjük kell felnőni a többieknek. Az Érd jól összerakott csapat, jó a fiatal és a rutinos játékosok aránya. Ellenfelünknek van négy-öt olyan minőségi kézise, aki fazont ad a csapatnak, aki kiélezett pillanatokban sem remeg meg. Az Érd erős beállóban, balszélsőben, lövőerőben. Kiélezett, harcos, nehéz mérkőzésre számítok, de számunkra csakis a győzelem az elfogadható eredmény – szerintem van reális esélyünk a diadalra. Sok munkát tettünk bele az elmúlt hetekbe, ennek most már az eredményekben is vissza kell köszönnie!

Vasárnap 17 órakor az NB I/B-ben a Sylver OPS Szombathely U20 is pályára lép,

a Szentendrét látja vendégül – a harmadik fogadja a kilencediket.

Kiemelt képünkön: Bandelier egészséges