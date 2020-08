SZKKA-diadal az Alba ellen

Utolsó edzőmeccsén az Alba Fehérvár KC vendégeként diadalmaskodott a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapata. Szombaton már rajtol a 2020/2021-es – meglehetősen sűrűre sikeredett – szezon.

Alba Fehérvár KC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 32-37 (12-20). – Székesfehérvár, zárt kapuk mögött, felkészülési női kézilabda-mérkőzés.

SZKKA: Tomasevics (kapus) 1, Wald 1, Bandelier 3, Pődör R. 4, Agbaba 11/2, Orbán 1, Virág 2, Varga N. 1, Horilszka 11/1, Mayer 2, Horváth P., Szendrei, Tóth A., Franka, Kozma, Csapó (kapus). Edző: Marosán György.

A két NB I-es csapat zártkapus meccsét lendületesen kezdte az SZKKA, gyorsan magához ragadta az irányítást, és a folytatásban is biztosan uralta a meccset. Horilska és Agbaba nagy formában játszott, vezérletükkel egyre nőtt a szervezettebben, pontosabban, gyorsabban kézilabdázó szombathelyiek előnye – a szünetben már nyolc góllal vezettek.

Fordulás után is az SZKKA diktálta a tempót, a biztos vezetését egy pillanatig nem fenyegette veszély. Sőt, az 50. percben már kilenc góllal vezetett. A hajrában kicsit faragott a hátrányából a zömében foatal játékosokat felvonultató Alba, így végül „csak” öt találattal diadalmaskodott. A szombathelyieknél biztató játékkal, egy góllal mutatkozott be a Siófoktól igazolt Wald Kira. A mutatott játék és az eredmény is bizakodásra ad okot, hiszen egy közvetlen NB I-es riválist vert könnyedén az SZKKA.

– Örülök az eredménynek, de főleg a mutatott játéknak – értékelt az Alba elleni edzőmérkőzés után Marosán György, az SZKKA edzője. – Ott tart a csapatom, ahol ebben az időszakban tartania kell: már összeért a játékunk. Jó ritmusban, szervezetten kézilabdáztunk, nem adtunk esélyt az ellenfelünknek. Motiváltak voltak a lányok, az erőnléttel sem volt probléma. Elégedett vagyok!

Aztán hamarosan élesben is kiderül, hogy mire képes a csapatom – de szerintem rendben vagyunk.

Az SZKKA több edzőmeccset már nem játszik, szeptember 5-én, szombaton (18.00) a Dunaújváros vendégeként megkezdi a 2020/2021-es szezont.

Az SZKKA-t (is) érintő döntés, hogy a Magyar Kézilabda Szövetság sűrítette a versenynaptárat. Az új menetrend szerint a szombathelyi klub – egy héten két mérkőzést lejátszva – az idei esztendőben 20 bajnokit vív majd meg. Csak szeptemberben hét mérkőzés vár a szombathelyi lányokra. Egy biztos: ez a sűrű menterend nem kedvez a szűk kerettel dolgozó csapatoknak.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia idei menetrendje, szeptember 5. szombat, 18.00: Dunaújvárosi KKA–SZKKA. Szeptember 9. szerda: SZKKA–Siófok KC. Szeptember 13. vasárnap: Boglári Akadémia-SZISE–SZKKA. Szeptember 16. szerda: SZKKA – Győri Audi ETO KC. Szeptember 20. vasárnap: DVSC–SZKKA. Szeptember 23. szerda: SZKKA–FTC. Szeptember 27. vasárnap: MTK Budapest–SZKKA. Október 11. vasárnap: SZKKA–Váci NKSE. Október 14. szerda: Mosonmagyaróvár–SZKKA. Október 18. vasárnap: SZKKA– Kisvárda. Október 21. szerda: Békéscsabai–SZKKA. Október 25. vasárnap: SZKKA–Érd. Október 28. szerda: Alba Fehérvár KC–SZKKA. November 4. szerda: SZKKA–Dunaújvárosi KKA. November 8. vasárnap: Siófok KC–SZKKA. November 11. szerda: SZKKA-Boglári Akadémia–SZISE. November 15. vasárnap: Győri Audi ETO KC–SZKKA. November 18. szerda: SZKKA–DVSC. November 22. vasárnap: FTC–SZKKA. December 30. szerda: SZKKA–MTK Budapest.TG