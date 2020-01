SZKKA: távozik a kapusedző

Távozik a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I.-es női kézilabdacsapatától Farkas József másodedző, kapusedző.

Farkas József veretes játékos-pályafutással a háta mögött állt edzőnek, Szegeden volt NB I.-es kézilabdázó, játszott a Bajnokok Ligájában is. Az elmúlt években Marosán György vezetőedző segítőjeként ténykedett, Szombathelyre is együtt érkeztek 2018 nyarán. Az SZKKA-val bajnokságot nyertek az NB I/B-ben, most pedig benn­maradást érő helyen állt az újonc alakulat az NB I.-ben. A még mindig csak 29 éves Farkas József másodedzőként és kapusedzőként dolgozott az első csapatnál, illetve felügyelte a kapusképzést az összes utánpótlás-korosztálynál.

– Családi okok miatt hazaköltözöm Szegedre – fogalmazott Farkas József. – Fájó szívvel távozom, hiszen sikeres másfél évet töltöttem Szombathelyen, örömmel tartoztam az SZKKA kötelékéhez. A rengeteg élmény közül a sor elejére mindenképpen az NB I/B-s bajnoki cím kívánkozik. De a mögöttünk hagyott NB I.-es fél év is emlékezetes volt. December 31-ével, közös megegyezéssel bontottuk fel a szerződésemet. Maradok a sportágban, kaptam egy olyan ajánlatot, ami kiindulási alapnak jó lesz, és közel lehetek a családomhoz – utóbbi a fontosabb szempont. Szurkolok a csapatnak, bízom benne, hogy eléri a célját, kiharcolja a bennmaradást!

– Farkas József személyében egy képzett szakembert és egy kiváló csapatembert vesztettünk el, nehéz lesz őt pótolni – jelezte Pődör Zoltán, az SZKKA vezetője. – Fontos munkát végett magas színvonalon, sajnáljuk, hogy elmegy, de megértettük, elfogadtuk az indokait, nem gördítettünk akadályt a távozása elé. Az élet, a munka azonban megy tovább, már kiszemeltük az utódját – rövid időn belül bejelentjük az új kapusedzőnket, másodedzőnket.