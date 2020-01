SZKKA: új edzők és új balszélső

Gódor Mihály és Balogh Sándor személyében két kiváló trénerrel bővült a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia szakmai stábja. De erősödik az NB I-es csapat kerete is.

December 31-én családi okokra hivatkozva felbontotta szerződését a szombathelyi női kézilabdaklubbal Farkas József másodedző, kapusedző – aki egyébként nemcsak az NB I-es első csapatnál dolgozott, hanem fontos feladata volt az utánpótlásképzésben is. A klubvezetés gyorsan megoldotta a pótlását, ráadásul minőségi trénerekkel bővült a napokban az SZKKA szakmai stábja. Az NB I-es női csapat kapusedzője, másodedzője Gódor Mihály lett. Gódor Mihály ismert, elismert edző. Sikerrel dolgozott Németországban és Ausztriában, 1987-ben a Bayer Leverkusen női csapatával bajnoki címet és kupát nyert, évek óta az osztrák női kézilabda-válogatott mellett tevékenykedik, a Magyar Kézilabda Szövetség Vas megyei szakfelügyelője. Továbbá a Mosonmagyaróvárról érkező Balogh Sándor lett az utánpótlás szakmai igazgató, egyben a kapusedzést is irányítja az utánpótlásban.

– Gódor Mihály nemzetközi szinten is elismert szaktekintély, nagyon számítunk a tapasztalatára a bennmaradásért folytatott harcban – árulta el Pődör Zoltán, az SZKKA vezetője. – Régóta ismerjük egymást, többször is szóba került már a szombathelyi szerepvállalása, örülök, hogy végre megvalósul a közös munka. Balogh Sándor már dolgozott a klubunknál, akkor remek munkát végzett, most is hasonlót várunk tőle.

Azon is gőzerővel dolgozik a szakmai stáb, hogy megerősítse az NB I-es első csapat keretét. Az NB I/B-s Dorogtól érkező 21 éves, balszélső poszton bevethető Sárosi Nanetta már alá is írta szerződését.

– Mayer Majára vállműtét vár, kérdéses, hogy mikor tud visszatérni a pályára, az ő pótlására érkezett Sárosi – jelezte Pődör Zoltán. – Fiatal, tehetséges, fejlődőképes, lendületes játékosról van szó, bízom benne, hogy mielőbb beilleszkedik csapatunkba, közösségünkbe. És még tervezünk egy igazolást, a reményeim szerint hamarosan egy minőségi légióssal bővül a keretünk. Természetesen nem tettünk le arról, hogy saját nevelésű fiatalokat építsünk be a csapatba. Vasárnap 18 órakor az Arena Savariában fogadjuk a tizenötszörös magyar bajnok, ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC együttesét. Azon leszünk, hogy minél több fiatal játékosunk léphessen pályára a meccsen, és komoly motivációs élményekkel gazdagodjanak azzal, hogy világsztárok ellen kézilabdáznak.TG