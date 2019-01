Szlovákiai CVSE-siker a szuperligában

VIdegenbeli győzelemmel kezdte a CVSE-Swie­telsky-Jufa Hotels férfiasztalitenisz-csapata a Közép-európai Szuperliga negyeddöntőjét.

SK Vydrany–CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels 4-6. – Nemeshódos, férfi-asztalitenisz Közép-európai Szuperliga, negyeddöntő, első mérkőzés.

Páros: Lelkes, Novota–Szita, Kriston 3:1 (-9, 8, 5, 5). (1-0). Egyéni, 1. forduló: Peko–Szita 0:3 (-10, -4, -4), Novota–Kriston 2:3 (9, 6, -8, -9, -4), Lelkes–Fazekas 0:3 (-9, -4, -7) (1-3). 2. forduló: Novota–Szita 3:1 (9, -8, 9, 9), Peko–Fazekas 0:3 (-6, -11, -8), Lelkes–Kriston 0:3 (-7, -7, -3) (2-5). 3. forduló:

Novota–Fazekas 3:1 (-5, 7, 8, 16), Lelkes–Szita 3:2 (-10, 7, -5, 5, 9), Peko–Kriston 1:3 (-7, -6, 3, -8) (4-6).

A szuperliga C csoportját megnyerő, címvédő celldömölkiek a B csoport másodikjának otthonában, Nemeshódoson játszották a negyeddöntő első találkozóját. A páros nem az elképzeléseiknek megfelelően alakult, az első, szorosan megnyert szett után simán felülkerekedtek a hazaiak. Az egyéni mérkőzések viszont nagyon jól indultak. Miután az első körben mindhárom CVSE-játékos nyerni tudott – Kriston Dániel a hódosiak legjobbját, Novotát kétszettes hátrányból győzte le –, és a másodikban csak Szita Márton kapott ki Novotától, úgy tűnt, hamar meglesz a végső siker, hiszen már csak egy meccset kellett nyerni ehhez (2-5). A hatodik győzelem viszont csak a legutolsó párharcban született meg. Fazekas Péter hatalmas és színvonalas csatát vívott Novotával, de a szlovák játékos 2:1-es vezetés után a negyedik szettben 18-16-ra le tudta zárni a találkozót. Szita ötszettes mérkőzésen maradt alul Lelkes Zoltán ellen – a döntő játszmában 11-9-re. Kriston viszont megszerezte harmadik győzelmét is – ezúttal az ifjú Stefan Peko ellen. Idegenbeli 6-4-es sikerrel várhatja a CVSE a Vydrany elleni, jövő keddi (17.00) hazai visszavágót. Győzött: Novota 2, Lelkes 1, Lelkes, Novota páros, illetve Kriston 3, Fazekas 2, Szita 1.

– Egy jó csapat ellen jó meccset játszottunk. A párosunk nem tetszett, az utolsó körben pedig Szita és Fazekas is szoros csatában kapott ki a szlovákoknak jobban fekvő kicsi és a sok néző miatt párásodó teremben – értékelt Klampár Tibor, a CVSE vezetőedzője. – Szerintem 6-2 vagy 6-3 lett volna a reális eredmény. Remélem, hazai pályán ezt igazolják is a fiúk. HE