SZoESE: könnyed gyakorlás a Szeged ellen

Az amatőr NB I-es női kosárlabda-bajnokság 14. fordulójában könnyed hazai győzelmet aratott a Szombathelyi Egyetemi SE – 28 pontot vert szegedi ellenfelére.

Szombathelyi Egyetemi SE–Szegedi Kosárlabda Egylet 68-40 (14-5, 21-11, 19-16, 14-8).

Szombathely, 100 néző, amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Hernicz, Rokob.

SZoESE: JAKUBOVICS 17, SZABÓ-HAKLITS 15/3, PÜSPÖKI 16, Sándor 2, Plózer 8. Csere: Balogh 6, KOLTAY 2, Szabó 2, Soós –. Edző: Szabó László.

A remek formában lévő SZoESE a sereghajtót fogadta, így esélyesként lépett pályára – ennek megfelelően remekül, bátran, lendületesen kezdett. A szombathelyi alakulat csapatként, szervezetten, jól kosárlabdázott és főleg jól védekezett. Annak ellenére is egyre növelte előnyét, hogy több ziccert elpuskázott. A második etapban is maradt az irányítás a hazaiaknál, ráadásul ekkor már a dobóformával sem volt probléma. Így a nagyszünetre el is dőlt a mérkőzés (20. perc: 35-16). Fordulás után már kiegyenlítettebb meccset láthatott a közönség, kicsit talán könnyelműre vette ekkor a védekezést a házigazda, valamint több lepattanót is engedélyezett ellenfelének.

Ettől függetlenül állandósult a stabil szombathelyi fór, még csak szorossá sem tudta tenni a meccset a Szeged. A záró játékrészben aztán már elfáradt a vendég, nem tudta útját állni a hazai rohamoknak – csak a különbség mértéke maradt kérdéses a találkozó végére. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a remek szezont futó SZoESE.

Szabó László: – Gratulálok a lányoknak, begyűjtöttük szezonbeli nyolcadik győzelmünket! Akadtak ugyan kisebb hibáink, de összességében könnyedén érvényesítettük a papírformát. Így pedig a mérkőzés nagy részében tudtunk gyakorolni, és kapott bőven mindenki bizonyítási lehetőséget.