SZoESE: nyolcból nyolc – Hibátlanul menetel az amatőr NB I-es női kosárcsapat

Parádés őszt tudhat maga mögött a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata: mind a nyolc bajnokiját megnyerte, listavezetőként várja a pontvadászat folytatását.

A 2020–2021-es szezon rajtja előtt Szabó László vezetőedző úgy vélte, csapata helyet követel majd magának a szűk él­mezőnyben – de a veretlen menetelés, a zsinórban aratott nyolc bajnoki győzelem azért sokakat meglepett.

– Már a felkészülési időszakban éreztem, hogy ütőképes gárda jött össze – jelezte a SZoESE amatőr NB I-es női kosárcsapatának mestere, Szabó László. – Jó hat éve dolgozom az egyesületnél. Az elején letettük az alapokat, elkezdtünk építkezni, tavaly már odaértünk a középmezőnybe, a középmezőny elejére, idén pedig úgy éreztem, hogy megcélozhatjuk a dobogót. Jól sikerültek az igazolások, a ZTE A csoportos gárdájától érkező Kovács Georgina és Preisinger Boglárka is komoly erősítésnek bizonyult. Beérett az utánpótlásunk, most van hat-hét olyan fiatalunk, aki bármikor bevethető. Szabó-Haklits Zsuzsanna pedig a rutint képviseli az öltözőben. Bő a keretünk, és mindenki játékban van – hiszen több fronton is harcolunk, az NB I/B mellett ott vagyunk az egyetemi és a B33-as bajnokságban, továbbá a korosztályos pontvadászatokban. Ráadásul most olyan a csapat korösszetétele, hogy nem kell évről évre építkezni, hosszabb távon lehet tervezni. Mint látható, sok apró, de fontos elemből állt össze a siker receptje. És ahogy ilyenkor lenni szokott: evés közben jött meg igazán az étvágy. A lányok elhitték, hogy jó csapatot alkotnak, hogy együtt képesek kiemelkedő eredményekre. Hétről hétre javult a játékunk, fejlődött a csapatunk – nagy kár, hogy a téli szünet megszakította a menetelésünket. Ha szakmázni kellene, akkor azt mondanám, hogy jól támadó csapatunk van, sokat futunk, sok labdát szerzünk, sokat dobunk kosárra, jól dobunk távolról is – de felállt védelem ellen sincs problémánk. Szerencsére több játékos képes jó teljesítményre különböző poszton. Az erőnlétünk nagyon rendben van, és a védekezésünk is elfogadható. Talán center posztokon vagyunk gyengébbek – amit rendre jó csapatjátékkal ellensúlyozunk. És ami a legfontosabb: a gárdánk továbbra is fejlődőképes, éhes a sikerre, ebben a társaságban még mindig van tartalék. Nagyon sajnálom, hogy ez a csapat nem játszhat közönség előtt.

– December 18-án volt az utolsó edzésünk, az ünnepek között két átmozgató foglalkozásra jöttünk össze, január 4-én pedig már ismét munkába álltunk – folytatta Szabó László. – Heti hét edzéssel dolgozunk, szeretnénk a veretlenségi sorozatunkat minél hosszabbra nyújtani. A lányok vevők a munkára, fegyelmezetten, motiváltan edzenek, mindenki várja már a pontvadászat folytatását. A februárunk és a márciusunk nagyon sűrű lesz, ráadásul több fontos meccset is idegenben játszunk, sokat kell majd utaznunk. Január 16-án mindjárt a nagy rivális, a tabellán harmadik DVTK vendégeként vívunk egy nagyon fontos meccset. Nem beszélek mellé, most már a bajnoki cím a célunk – de legrosszabb esetben is a dobogó! Ugyanakkor a jelenlegi egészségügyi helyzetben helyén kell kezelni a dolgokat, hiszen bármikor beüthet a vírus, a betegség a mi öltözőnkbe is.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA