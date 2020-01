SZoESE: remek második félidő

Értékes idegenbeli győzelmet aratott az amatőr NB I-es női kosárlabda-bajnokság idei első, 12. fordulójában a Szombathelyi Egyetemi SE.

Pilis Basket–Szombathelyi Egyetemi SE 70-84 (14-15, 19-22, 19-30, 18-17). – Piliscsaba, 100 néző, amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Bagi B., Tóth K.

SZoESE: JAKUBOVICS 10, PÜSPÖKI 16/6, SZABÓ-HAKLITS 28/21, Balogh V. 4, PLÓZER 16. Csere: Sándor 6, Mezősi 4, Koltay –, Soós –, Szabó K. –. Edző: Szabó László.

Két hasonló erőt képviselő, az élmezőnyt megcélzó csapat lépett pályára. Ennek megfelelően az első és a második negyed is kiegyenlített mérkőzést hozott. A lepattanócsatát a házigazda nyerte, remek támadójátékának, kiváló dobóformájának köszönhetően azonban a szombathelyi alakulat vonulhatott némi előnnyel nagyszünetre (20. perc: 33-37). Fordulás után viszont a SZoESE rukkolt elő jobb teljesítménnyel. És mivel a védekezése is feljavult, átvette az irányítást – és a harmadik negyedben tulajdonképpen el is döntötte a mérkőzés sorsát (30. perc: 52-67). Innen már nem volt visszaút a házigazda számára, ugyanis a negyedik etapban a SZoESE rutinosan őrizte előnyét – nem is maradt izgalom a végére.

Szabó László: – Remek támadójátékunknak köszönhetően nagyszerűen, egy fontos idegenbeli győzelemmel kezdtük az évet – idegenben soha nem könnyű nyerni. Győztünk, de maradéktalanul nem vagyok elégedett, a védekezésünkön ugyanis akad bőven javítanivaló. De gratulálok a lányoknak!

A SZoESE szomszédvári rangadóval folytatja a pontvadászatot, pénteken 18.30-kor a Nagykanizsát fogadja az egyetemi csarnokban.