SZoESE: továbbra is a csapatépítés a cél

Véget ért a rövid téli pihenő, munkába állt a Szombathelyi Egyetemi SE (SZoESE) amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata.

A SZoESE két győzelemmel, hét vereséggel tudta le az őszi szezont, a 13 csapatot felvonultató tabella tizedik helyéről várja az idei folytatást.

– Eredmény szempontjából nem a legjobban szerepeltünk az ősszel, de rajtunk a 2018/2019-es szezonban nincs eredménykényszer, a legfontosabb célunk az, hogy minél több fiatalt felépítsünk, felkészítsünk az NB I/B-re, hogy minél több saját nevelésű játékost beépítsünk a csapatba – mondta Szabó László, a SZoESE trénere.

– Nagyon fiatal a keretünk, a helyezésünk összességében reális a tabellán. Ám ha egy kicsivel több szerencsénk vagy nagyobb rutinunk van, akkor talán két győzelemmel most több állna a nevünk mellett – két meccset is szoros végjátékban, szerencsétlen körülmények közepette buktunk el. Ráadásul egyik kulcsemberünket, Plózer Petrát bokaszalag-szakadás miatt sokat nélkülöztük. A célkitűzésen nem változtatunk: megpróbáljuk egy olyan fiatal csapat alapjait lerakni, amelyre a jövőben lehet építkezni. Ezért nem igazolunk a télen, továbbra is a jelenlegi játékosok élvezik a bizalmat. A játékunk már kezd alakulni, jó úton járunk. Ám tavasszal azért szeretnénk több győzelmet aratni – amire Plózer visszatérésével és az őszi tapasztalatok kamatoztatásával lesz esélyünk. Csak kis ideig pihentünk, az ünnepek között már mozogtunk, január elején pedig belevágtunk a munkába.

A SZoESE január 12-én (15.00) a Baját fogadja.

