Szolnoki derbi előtt a Körmend

Ismét rangadóra készül az Egis Körmend kosárcsapata. A vasi együttes ezúttal a Szolnoki Olajbányász vendégeként bizonyíthat, a találkozó kedden 18 órakor kezdődik a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az élvonalbeli bajnokság 7. fordulójából elmaradt meccset pótolja a két csapat kedden este. A vasi piros-feketék várják kedvezőtlenebb pozícióból a mérkőzést, ők a tabella hatodik helyén állnak. A szolnokiak mutatója ennél jobb, ők jelenleg másodikak a bajnokságban a listavezető szombathelyi Falco mögött. A Körmend és a Szolnok is 16 bajnokit játszott le ezidáig. Előbbi tíz győzelmet és hat vereséget gyűjtött be, utóbbi 12 nyertes meccsnél és négy vereségnél tart.

A találkozó pikantériája, hogy a korábbi körmendi vezetőedző, Gasper Potocnik most a szolnoki együttest irányítja, de nagyon jó kapcsolatot ápol a vasiak jelenlegi trénerével, Ziga Mravljakkal. Olyannyira, hogy a két szlovén szakember évekig együtt is dolgozott.

– Egy szervezetten játszó Szolnok ellen kell pályára lépnünk kedden este, amely védekezésben és támadásban is jól teljesít. Szerintem a bajnokság egyik legerősebb együtteséről van szó. Edzőkollégámnak nagyon jó csapatot sikerült összeraknia, ez az eddigi eredményeken is meglátszik. Igaz, ellenfelünk két váratlannak mondható vereséget is összeszedett az elmúlt hetekben, egyiket a ZTE otthonában, a másikat a legutóbbi fordulóban a Kecskemét ellen odahaza. Nyilván van bizonyítási vágy a szolnoki játékosokban, de ez ránk ugyanúgy igaz. Nehéz menet lesz, de nem lehetetlen – mondta Ziga Mravljak, az Egis Körmend vezetőedzője.

A Szolnok meccsdömpinggel kezdte a 2021-es évet, idén már ötször játszott. A Körmend programja nem volt ennyire sűrű, három mérkőzése volt ebben az évben Ferenczéknek, ezekből a két hazait – a PVSK és a DEAC ellen – sikerült hozniuk, legutóbb pedig nüanszok döntöttek idegenben a Paks javára.

A vasi együttesből a múlt pénteki, ASE elleni találkozón kisebb sérülés miatt hiányzott az egyik légiós, Jagan Mosely. Az még kérdéses, hogy az amerikai játékos pályára tud-e lépni kedden este a két régi rivális, a Körmend és a Szolnok csatáján.

Kiemelt képünkön: Xavier Thames kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, az utóbbi három bajnokin összesen 50 pontot dobott