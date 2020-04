Szombathelyen készül a Budapest Honvéd labdarúgója

A Budapest Honvéd NB I-es labdarúgócsapatának jobb oldali védője, Patrick Ikenne-King a vasi megyeszékhelyen edz.

Hétfő óta a fővárosi Magyar Futball Akadémián folytatják az egyéni edzéseket az NB I-es Budapest Honvéd FC labdarúgócsapatának játékosai, igaz, egyelőre csak fakultatív alapon. Éppen ezért a futballisták továbbra is készülhetnek jelenlegi tartózkodási helyükön. Így tesz a bajnoki tabella hatodik helyén tanyázó piros-feketék nigériai származású, keménykötésű, technikás jobb oldali védője, Patrick Ikenne-King is: a 28 éves futballista Szombathelyen tréningezik egyénileg.

– A járványügyi vészhelyzet miatt jöttünk Szombathelyre, mivel a párom, Adél családja itt lakik. Úgy gondoltuk, hogy itt biztonságosabb a vírus szempontjából – mondta Patrick Ikenne-King, akinek január 14-én született meg a fia, Leon. – Abban az épületben, ahol Budapesten lakunk, már van koronavírus-fertőzött, ezért úgy döntöttünk, hogy a biztonság kedvéért egyelőre maradunk Szombathelyen, és később csatlakozom a csapathoz. Egy telefonos alkalmazás segítségével videón keresztül edzünk, így Valerio Zuddas erőnléti edzővel és a társakkal is kapcsolatban tudok lenni. Az edzőnk minden gyakorlatot bemutat, majd ellenőrzi, hogyan csináljuk. Erőnléti gyakorlatok, futás és technikai gyakorlatok is vannak. Heti háromszor van virtuális közös edzés, a többi napon az írásos edzésterv szerint készülök. Egyelőre maradok Szombathelyen, aztán meglátjuk, hogyan alakul a helyzet. Jól érzem magam itt, nagyon szép a város, s az emberek is kedvesek. Örülök, hogy találtam egy pályát, ahol zavartalanul tudok edzeni. De egyébként is sokszor jövök Szombathelyre látogatóba – ha van szabadidőm.

A közelmúltban a Budapest Honvéd csak nagy nehézségek árán, hosszabbítás után, 2-2-es összesítéssel, idegenben rúgott góllal jutott túl a másodosztályú Haladáson a magyar kupa nyolcaddöntőjében. Ikenne-King a budapesti találkozón nem szerepelt, a szombathelyi visszavágón a 88. percben lépett pályára.

– Mindkét mérkőzés nagyon jó teszt volt számunkra, főként a második, amit Szombathelyen játszottunk – emlékezett vissza a párharcra a védő. – A Haladás nagyon komolyan vette a meccset, de a végén mi jutottunk tovább. Mindig jó egy Haladás–Honvéd meccsen játszani, mert a két csapat szurkolói jóban vannak egymással, és ezt jó látni.