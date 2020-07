Szombathelyen készül a Szeged

Jövő péntekig Szombathelyen, az Arena Savariában edzőtáborozik a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.

A háromszoros bajnok (1996, 2007, 2018), hétszeres kupagyőztes (1977, 1982, 1983, 1993, 2006, 2008, 2019) nemzetközi szinten is komoly erőt képviselő sztárcsapat Szombathelyen folytatja a felkészülését a 2020/2021-es szezonra – például a Bajnokok Ligájára. A szegedi alakulat szerdán kelt útra Szombathelyre, a szakmai stáb csütörtökön vezényelte az első edzést a klasszis légiósokat, magyar válogatottakat felvonultató játékoskeretnek.

– Az elmúlt években rendre Szlovéniában, Rogla városában volt a nyári edzőtáborunk, idén viszont elővigyázatosságból, a koronavírus-járvány miatt nem utazunk külföldre – árulta el Marko Krivokapic, a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának másodedzője. – Véletlenül akadtunk rá Szombathelyre, az Arena Savariára. A szakmai stáb ki akarta kicsit mozdítani megszokott környezetükből a játékosokat – erre pedig Vas megye hegyes-dombos vidéke tökéletesen megfelel. Az Arena Savaria is remek csarnok, minden feltétel adott ahhoz, hogy minőségi munkát végezzen a csapat. Egyébként a klubvezetés nem bízott semmit a véletlenre, egy kisebb delegáció hetekkel ezelőtt alaposan bejárta a várost, a csarnokot – és mindent rendben találtak. Bő kerettel érkeztünk a vasi megyeszékhelyre, több fiatal is helyet kapott az utazó keretben, de a sérültek is velünk tartottak. Természetesen tervezünk csapatépítő programot is. De a lényeg a munka: napi két-három edzés vár a fiúkra. Ugyanakkor nyilvános edzésünk nem lesz, és edzőmeccset sem játszunk Szombathelyen.

A szegediek Szombathelyen készülő húsz játékosa: Mikler Roland, Mirko Alilovic, Krivokapics Luka, Mario Sostaric, Bogdan Radivojevics, Kecskés Dániel, Luka Stepancic, Stanislav Kaspárek, Dean Bombac, Joan Canellas, Bánhidi Bence, Matej Gaber, Rosta Miklós, Bodó Richárd, Nik Henigman, Dmitrij Zsitnyikov, Borut Mackovsek, Jonas Källman, Stefán Sigurmannsson és Bajus Bruno.