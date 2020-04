Szombathelyen két klub működik – Zajlanak a versenyek

A korona­vírus-járvány miatt egyre nagyobb figyelmet kap az otthon, számítógépen játszható e-sport.

A járvány miatt az egész világon megállt a sportélet, a televízióban – jobb híján – régi meccseket, versenyeket ismételnek. Ám van olyan bajnokság amelyik nem szünetel – ez az e-sport. Az e-sport gyakorlatilag a számítógépes és konzolos játékokkal való versenyszerű játékot jelenti. Szombathelyen két nagy e-sport-klub működik, mindkettőnek megnőtt a tábora.

– Amióta az emberek otthon vannak, érezhetően megnőtt az e-sport nézőinek száma – mondta Szabella Olivér, az Illés Akadémia e-sport-szakosztályának vezetője. – Volt olyan online közvetített játék, amelyet világszerte 1,7 millióan követtek figyelemmel. Mi magunk is tapasztaltuk a növekedést, míg tavaly 300–500 között volt a nézőszámunk, idén már 600–900 szurkoló kíváncsi egy-egy hétvégi fordulóra. De nemcsak a nézők, hanem a játékosok száma is emelkedett, a közelmúltban például az újpestiek kapusa, Banai Dávid és a Mol Fehérvár védője, Hangya Szilveszter mérte össze erejét FIFA-ban. Több ország valamennyi első osztályú csapatának egy-egy labdarúgója képviselte együttesét a stay and play, azaz maradj otthon és játssz elnevezésű viadalon. Tehát világszerte drasztikusan nőtt az új e-sportot kipróbáló játékosok száma. Csapatunk, az Illés Akadémia Spirit három különböző játékban is szerepel a magyar nemzeti e-sport-bajnokságban. A nagyközönség által leginkább ismert, januárban induló FIFA-ban (itt két játékosunk van) több mint százan indultak, a mi sportolóink bejutottak a legjobb 16 közé, így biztos, hogy ott lesznek a fináléban. A második versenyág küzdelmeiben a nyolccsapatos alapszakasz után ötödikként jutottak versenyzőink a rájátszásba – reális esélyünk lehet a dobogóra. Ebben a műfajban a hat szombathelyi versenyzőt két edzőnk készíti fel. A harmadik, szintén nyolccsapatos bajnokság felénél járunk, itt a negyedik–ötödik hely valamelyike a legvalószínűbb. Ebben hét versenyzőnk és két edzőnk van. Abban bízom, hogy egyre több néző és játékos kapcsolódik az e-sport világába, és rájönnek, egyáltalán nem ördögtől való játék ez, amellyel remekül el lehet tölteni az időt. S abban is bízom, ha visszatér az élet a normális kerékvágásba, az újak közül sokan megmaradnak az e-sport mellett.

Az eSport Szombathely 2018-ban kezdte meg működését, és rövid idő alatt népes közösségre tett szert az egyesület.

– Komoly célokkal alapítottuk az egyesületünket, és egyelőre jó irányba haladnak a dolgaink – jelezte Halmos Máté, az eSport Szombathely elnöke. – Mi professzionális szinten foglalkozunk az e-sporttal. Tervezünk például szülői tanácsadást, bevonunk a munkánkba nyelvtanárokat, ortopéd szakorvosokat, pszichológusokat. Ha már valaki foglalkozik az e-sporttal, akkor azt tegye úgy, hogy közben tanul, fejlődik, fizikailag és pszichésen is fitt marad. E pillanatban is azon fáradozunk, hogy egy regionális e-sport-központot alakítsunk ki – egyre népesebb a közösségünk. Sajnos a koronavírus-­járvány okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt több rendezvényünk elmaradt, sok meghívásnak nem tudtunk eleget tenni. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetből kikerülhetünk akár megerősödve is. Most is versenyeket, bajnokságokat rendezünk, egyre több e-sport-játékoshoz jutunk el, rohamosan nő a közösségünk létszáma, egyre szerteágazóbb kapcsolatokra teszünk szert. Természetesen foglalkozunk versenyeztetéssel, a hazai és a nemzetközi porondról is vannak kifejezetten jó eredményeink. Ha egy nevet kellene kiemelnem a sportolóink közül, akkor Jordán Benedekre esne a választásom, aki nemzetközi szinten is jegyzett 1v1 FIFA-játékos. Az Olympic Lyon által szervezett, több ezer résztvevővel lezajlott tornán például a döntőbe jutott. És van esélye arra, hogy a francia sztárklub leigazolja – ami óriási szenzáció lenne. De meg kell említenem Mézes Barnabást is, aki a League of Legends szakosztályunkat irányítja sikeresen – edzőként, versenyszervezőként, közösségépítőként is kitűnő munkát végez. Azt viszont kicsit sajnálom, hogy egy járványnak kellett kitörnie ahhoz, hogy az országban felfedezzék, bizony az e-sportban is van érték. Az pedig a gamer közösség nagy bánata, hogy a járvány éppen a kínai Vuhan városából indult ki, ahol komoly, népszerű és roppant sikeres e-sport-versenyzők működtek – akik az elmúlt időszakban kénytelenek voltak szüneteltetni a tevékenységüket. Bízom benne, hogy hamarosan visszaáll a világ rendje, elmúlik a veszélyhelyzet.