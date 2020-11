Szombathelyen pattogott a labda – Asztalhoz állt a magyar és a cseh utánpótlás

Csütörtöktől vasárnapig a vasi megyeszékhelyen edző­táborozott és játszott egymás ellen Magyarország és Csehország U16-os és U18-as fiú- és lány-asztaliteniszválogatottja.

A koronavírus-járvány miatt idén elmaradt a Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) nyolc évre vissza­tekintő World Tour versenysorozata, így a szombathelyi via­dalt is törölték. Ám a magyar és a cseh U16-os, U18-as fiú- és lányválogatott kerete számára a Szombathelyi Asztalitenisz-csarnokban rendeztek versenyt – a World Tour-állomások menetrendje szerint. Csütörtökön és pénteken edzőtáboroztak a két nemzet fiataljai, pénteken délután, szombaton és vasárnap játszottak. Egyéniben és párosban is összemérték erejüket a játékosok, valamint csapatversenyt is rendeztek. Összesen 41-en álltak asztalhoz: 19 magyar és 22 cseh asztaliteniszező. Megyénket a Szombathelyi AK-Sportiskola két fiatal tehetsége, Gergely Márk és Poór Balázs kép­viselte.

– A kis dolgoknak is örülnünk kell, jelenleg annak is, hogy egyáltalán tudtunk külföldiek ellen játszani – nyilatkozta Pázsy Ferenc, a serdülő­válogatott szövetségi ka­pitánya. – Ugyan csak a csehek jöttek el, de legalább tudtunk versenyezni és levonni a tapasztalatokat. Meglátszott a fiúkon a versenyek hiánya, mert egy profi játékosnak az az élete, hogy edz, majd a versenyen próbál bizonyítani.

– A csehek jó játékerőt képviselnek, nem volt könnyű megnyerni a versenyt – mondta Somosi Miklós, az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya. – Hallottam, hogy az ifjúsági korhatárt esetleg egy évvel felemelik, és ha tényleg U19 lesz az U18-ból, akkor András Csaba és Both Olivér még jövőre is ifjúsági játékos marad, nagyon erős csapattal állhatnánk ki a versenyeken és az Európa-bajnokságon.

Győztesek. Fiúk. Ifjúsági, egyéni: 1. Ócsai Máté. Páros: 1. Adam Stalzer, Ondrej Kveton. Csapat: 1. Magyarország A. Serdülő, egyéni: 1. Martin Síp. Páros: Cseri Ádám, Vojtech Slany. Csapat: 1. Csehország A. Lányok. Ifjúsági, egyéni: 1. Klára Hrabicova. Páros: 1. Adamik Csenge, Laskai Írisz. Csapat: Csehország A. Serdülő, egyéni: 1. Katerina Pisarová. Páros: 1. Katerina Pisarová, Veronika Poláková. Csapat: 1. Csehország A.