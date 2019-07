Szombathelyen pótolják az ob-t

Vasárnap este megkezdték a férfi kalapácsvető-versenyt az atlétikai országos bajnokságon, de nem tudták befejezni. Ezt a számot szerdán pótolják – Szombathelyen, a Sugár úti Atlétikai Centrumban.

Mint arról már beszámoltunk, a 124. atlétikai országos bajnokság csak szombaton alakult a tervek szerint, a vasárnapi versenynapot alaposan átírták a viharok és a nagy mennyiségű eső. Végül négy számot nem is sikerült lebonyolítani. A futószámokat még éppen be tudták fejezni; még nem közölt vasi vonatkozású eredmény, hogy a férfiak 5000 méteres síkfutó számában a SZoESE két versenyzője – Kívés István tanítványai – közül Horváth György 14:54,94 perccel az ötödik, Jacsev Sámuel pedig 15:21,65-dal a nyolcadik helyet szerezte meg. A női távol- és férfi hármasugrásról viszont szó sem lehetett – víz alatt állt az ugrógödör és környéke a Lantos Mihály Sportközpontban, de hasonló ok miatt elmaradt a férfi súlylökés is.

Ezt a három számot feladták a szervezők, kedden pótolják őket az Ikarus pályáján. A nagy érdeklődéssel várt férfi kalapácsvetést azonban próbálták megmenteni. Eredetileg 17.25-kor kezdődött volna, de a dobókör és környékének víztelenítése időbe telt, és még meg ki kellett várni a női diszkoszvetők viadalát is. Este fél nyolc is elmúlt már, amikor elrajtolt a húszfős mezőny első sorozata – de már az első kör sem fejeződhetett be.

– Egy szupercella érkezett fölénk, mindenki menekült, amerre látott, aztán újabb hatalmas eső zúdult le. Esély sem volt már folytatni a versenyt – mondta Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője, egyben a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke. – Szerdán pótoljuk, de mivel az MTK pályája foglalt a Maccabi Játékok miatt, új helyszínen. Szombathelyen, a Sugár úti pályán rendezzük meg a férfi kalapácsvetést az eredeti, 17.25-ös kezdéssel. Ez volt a célszerű választás, hiszen a húsz indulóból 11 szombathelyi és a többiek is mind dunántúliak. Székesfehérvári a legtávolabbról érkező.