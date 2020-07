Szombathelyi Eb-selejtezőtornák?

Eldőlt, hogy januárban kéttornás rendszerben rendezik majd meg a 2021-es felnőtt röplabda-Európa-bajnokságok selejtezőit. Magyarország a férfiaknál és a nőknél is házigazdája lesz az egyik csoportkörnek – vajon Szombathely lehet a rendező?

A koronavírus-járvány előtti program szerint Szombathely idén augusztusban lehetett volna házigazdája női és férfi Eb-selejtezőmérkőzéseknek is. Az Európa Röplabda-szövetség (CEV) januárra halasztotta a selejtezőket, de változtatott az eredeti elképzelésen: két négyes tornán kell dönteni a továbbjutásról. A nőknél a magyarok Franciaországgal, Izraellel és Dániával vannak egy négyesben, az első torna a franciáknál lesz január 7–10-én, a második január 15–17-én nálunk. A férfiaknál a magyarok csoportja – benne még Portugáliával, Fehéroroszországgal és Norvégiával – hazai környezetben kezd január 8–10-én.

A Magyar Röplabda Szövetség álláspontja szerint egy városban rendezik meg a férfi és a női négyes Eb-tornát is. Jelen állás szerint – a korábban is házigazdának választott – Szombathely erre a legesélyesebb, de szóba kerülhet még Békéscsaba és Nyíregyháza is.

– A szövetség szeretné, ha Szombathelyen lenne a két torna. Jövő héten tárgyalnak erről a város vezetőivel – árulta el Kalmár Attila, a helyi szervezést magára vállaló Pannonsport Kft. igazgatója. – Nagy kérdés, hogy az Arena Savariát, amely a Falco kosár- és már az SZKKA kézilabdacsapatának is az otthona, egymást követő két hétvégén a röplabda-válogatottak rendelkezésére tudják-e bocsátani.