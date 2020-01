Szombathelyiek a gyorskorcsolyázók sprint-ob-ján

Nagyszerűen szerepeltek a szombathelyi Savaria Speedskating Team versenyzői a gyorskorcsolyázók országos sprintbajnokságán – Bejczi Botond arany-, Mercs Abigél pedig bronzérmes lett.

A férfiaknál Bejczi Botond nyerte meg a gyorskorcsolyázók országos sprintbajnokságát a városligeti műjégpályán. A szombathelyi sportoló már az első, szombati nap után is az élen állt, és vasárnap sem tudta megelőzni senki – szombaton és vasárnap is elsőként végzett az 500 és az 1000 méteres távon is. Mercs Abigél is remekelt, felállhatott a dobogó harmadik fokára. A szezon egyik legfontosabb viadalán a férfiaknál 16, a nőknél 11 fős mezőny versenyzett.

Végeredmény Férfiak: 1. Bejczi Botond (SST) 155,840 pont, 2. Dieterle Fábián (TTKE) 159,665, 3. Dékány Bence (SZKE) 164,345. Nők: 1. Nagy Alexandra (BSSE) 180,615 pont, 2. Vancsó Rebeka (TDKE) 191,135, 3. Mercs Abigél (SST) 191,290.

– Roppant erős, színvonalas mezőny jött össze, főleg a férfiaknál álltak rajthoz nagy nevek – jelezte Tóth Attila, a Savaria Speedskating Team vezetőedzője. – Többek között a címvédő Dieterle Fábián, illetve a téli olimpikon Nagy Konrád is esélyes volt a végső győzelemre – de Botondot ezúttal nem lehetett legyőzni. Mindkét nap stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, nagyszerű eredményekkel ért célba, biztosan, megérdemelten diadalmaskodott. Csak elismeréssel szólhatok róla. Egyébként Bejczi Botond második felnőtt bajnoki címét gyűjtötte be. Boti még csak 20 éves, de rutinos versenyzőnek számít, járt már világbajnokságon, nyert világkupafutamot, természetesen a honi mezőny szűk elitjébe tartozik. Nem véletlen, hogy a válogatott tagjaként vesz részt január 10–12-én a hollandiai Európa-bajnokságon Heerenveen városában. Boti már Budapesten, központosítva, a válogatottal készült fel az ob-ra – és az Eb-re is. A 16 esztendős Mercs Abigél rohamosan fejlődik, ott kopogtat a válogatott kapuján, az elmúlt időszakban szinte minden versenyén nemzetközi szintű időeredményeket produkált, egyáltalán nem meglepő, hogy dobogón zárta az ob-t – egyébként Abigél első ob-érmét szerezte a felnőttek között, de minden bizonnyal nem az utolsót. Gratulálok neki, nagyot versenyzett! Meg kell még említenem Bödei Bálint nevét, aki szintén jól teljesített, nagyon közel volt a válogatottakhoz, végül az előkelő ötödik helyre futott be. Valamint nagy hiányzónk volt Zsankó Petra, aki sajnos betegség miatt maradt le az országos bajnokságról, de a formája, eredményei alapján ő is megcélozhatta volna a dobogót.