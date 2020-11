Szombaton az osztrákok ellen játszik a kosárválogatott

A komoly létszámproblémákkal küszködő magyar férfi kosárlabda-válogatott szombaton az osztrákokkal (17.10), hétfőn pedig a szlovénekkel (20.10) vív Európa-bajnoki selejtezőt a szlovéniai buborékban.

Az Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésekre készülő magyar kosárlabda-válogatott 15 fős kerete hétfőn érkezett meg Ljubljanába – minden játékos az előírásoknak megfelelően két negatív PCR-teszt-eredménnyel kelt útra. Mégis a keddi tesztelés a Körmend rutinos játékosánál, Ferencz Csabánál koronavírus-fertőzést mutatott ki. Sőt, a folytatásban a Falco két kosarasa, Váradi Benedek és Benke Szilárd is pozitív tesztet produkált – valamint a stáb egyik tagjánál is kimutatták a fertőzést. Szerdán este jött az újabb rossz hír: Tóth Norbert (Körmend) és Pongó Máté (Szolnok) tesztje is pozitív lett. Utóbbi két játékos ügye aztán csütörtök váratlan fordulatot vett: a frissen elvégzett teszt ugyanis már negatív eredményt hozott – azaz mégis van némi esély a szereplésükre szombaton. Igaz, ehhez még egy negatív tesztet kell produkálniuk. És a hírek szerint nagyon halvány esély arra is mutatkozik, hogy Magyarországon maradt Vojvoda Dávid (Alba) csatlakozik a kerethez. Ugyanakkor az elmúlt napokat karanténban töltötte a csapat, az ilyenkor szokásos edzésmunkát így nem tudta elvégezni. Ráadásul az már korábban kiderült, hogy a szakmai stáb klubkötelezettség, sérülés, betegség miatt nem számíthat többek között Hanga Ádámra, Allen Roscóra, Pongó Marcellra, Horti Bálintra, Karahodzsics Kemálra, Wittmann Krisztiánra, Somogyi Ádámra, Juhos Leventére vagy éppen Golomán Györgyre – ők el sem utaztak Szlovéniába. Továbbá a hírek szerint a betegség Perl Zoltánt (Falco) is annyira legyengítette, hogy bár ott van a csapattal, nagyon nincs bevethető állapotban. Több játékost pedig nem lehet mozgósítani, ugyani csak abból a 24 fős kertetből lehet „főzni”, amelynek névsorát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége leadta a nemzetközi szövetség (FIBA) illetékeseinek. Ebből a káoszból kellene az Ivkovics Sztojan vezette szakmai stábnak valamiféle csodát tenni.

Mert egy elég erős osztrák válogatott vár a mieinkre – még akkor is, ha az NBA-játékos, Jakob Pöltl (San Antonio Spurs) és a kínai Szueprligában edződő, Sylven Landesberg, nincs ott a keretben. Öt légósuk viszont bevetésre kész: Rasid Mahalbasic (Oldenburg/német), Bogic Vujosevic (Aalst/belga), Jozo Rados (Zwolle/holland), Marvin Ogunsipe (Hamburg/német), Erol Ersek (FC Bayern/német).

A magyar válogatott bravúrosan, két győzelemmel kezdte a sorozatot, februárban a favorit, címvédő Szlovéniát hazai pályán, majd Ukrajnát idegenben verte meg – vezeti a csoportját.

Az F csoport eddigi eredményei: Magyarország–Szlovénia 77-75, Ausztria–Ukrajna 73-88, Szlovénia–Ausztria 85-78, Ukrajna–Magyarország 60-62. A csoport állása: 1. Magyarország 2/2, 2. Ukrajna 2/1, 3. Szlovénia 2/1, 4. Ausztria 2/0. Az Eb-re a csoport első három helyezettje jut ki.

A szombati menetrend: Ausztria–Magyarország 17.10 (M4 sport), Szlovénia–Ukrajna 20.10.

A válogatott Ljubljanában tartózkodó kerete: Benke Sz. (Falco), Eilingsfeld J. (Paks), Ferencz Cs. (Körmend), Filipovity M. (Pesaro), Govens D. (Szeged), Hendlein R. (Kaposvár), Keller Á. (Wroclaw), Perl Z. (Falco), Pongó M. (Szolnok), Ruják A. (Pécs), Szabó Zs. (ZTE), Tóth N. (Körmend), Váradi B. (Falco), Pallai T. (Szolnok), Lukács N. (Alba).