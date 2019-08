Szombaton rajtol a 38. női röplabdatorna

Már 38. alkalommal rendezik meg Szombathelyen a Savaria Kupa nemzetközi női röplabdatornát. Ezúttal öt, az augusztus 23-án rajtoló Euró­pa-bajnokságra készülő válogatott a résztvevő – a magyar, a francia, a görög, a szlovén és a spanyol csapat.

Egy kis nosztalgiázással is átszőtt, jó hangulatban tartották meg az augusztus 10–14. között rendezendő 38. Savaria Kupa sajtótájékoztatóját. A polgármester, dr. Puskás Tivadar örömmel jelentette, hogy háromévnyi szünet után ismét Szombathelyen köszönthetjük a nagy hagyományokkal bíró nemzetközi női röplabdatornát. Meghívták Dancs Jánost is, aki elmesélte, hogy annak idején a megyei tanács sporthivatalának vezetőjeként kezdeményezte a Magyar Röplabda Szövetségnél, hogy a Művelődési és Sportház otthont adhasson egy nemzetközi tornának. Az első Savaria Kupát 1973-ban rendezték, és két évtizeden keresztül évről évre a világ élmezőnyébe tartozó csapatok is megfordultak itt. Kalmár Attila, a Pannonsport Kft. igazgatójának is szíve csücske a Savaria Kupa, hiszen ennek szervezése volt az apropója annak, hogy 1990-ben megalapította cégét. Az elmúlt másfél évtizedben a megfelelő nagyságú létesítmény, a pénzdíj hiánya és a külföldi konkurens tornák belépése miatt is lemorzsolódtak az elit csapatok, onnantól a Savaria Kupa a magyarok Európa-bajnoki selejtezőre való felkészülését szolgálta.

A magyar válogatottat 2014 óta irányítja szövetségi kapitányként Jan De Brandt. A belga szakember volt az, aki 28 év után kijuttatta a magyar csapatot az Európa-bajnokságra. A 2015-ös kontinensviadalon 12. lett Magyarország, visszakerült a nemzetközi vérkeringésbe. És most újra Eb-re készülnek, ráadásul hazai környezetben játszhatják a csoportmeccseiket. Szombathely és a Savaria Kupa kiváló lehetőség arra, hogy modellezzék a Papp László Sportarénabeli körülményeket és programot. Jan De Brandt – aki negyedik alkalommal vesz részt csapatával a Savaria Kupán – köszönetet mondott a lehetőségért, Szombathelyen ezúttal is kiváló körülményeket találtak. Felidézte a legutóbbi, a 2016-os tornát, amikor lejtmenetben volt a válogatott, de utána sikerült újra megerősödnie. Reméli, hogy az idei Savaria Kupa is hoz ritmusváltást, annál is inkább, mert lassan a felkészülés célegyenesébe érnek.

Az ellenfelek közül a görög és a spanyol csapattal nemrégiben ottani edzőtáborozás alatt már találkoztak, hasonló játékerejű csapatok csapnak össze az Arena Sava­riá­ban. A szombathelyi torna az utolsó lehetőség a magyar játékosok számára, hogy bizonyítsanak. Utána a jelenlegi 18 fős keretét 14-esre szűkíti. Természetesen a Szombathelyen nevelkedett center, Bodovics Hanna bízik abban, hogy játszhat majd az Eb-n is. „Leírhatatlan érzés, hogy a válogatott tagja lehetek itthon, a Savaria Kupán. Akkor, amikor kislányként szurkoltam Liliom Ritáéknak, elképzelni sem tudtam, hogy később egy csapatban játszhatok velük”– mondta Bodovics Hanna, aki szerint válogatott társaival 110 százalékot tesznek az Eb-felkészülésbe.

A budapesti körülmények modellezéséhez az is hozzátartozik, hogy minél több néző látogasson ki a Savaria Kupára és szurkoljon a magyaroknak. Minden mérkőzést ingyenesen lehet megtekinteni.