Szombaton téli verseny a Sugár úton

Ezen a héten már itthon készülnek a Szombathelyi Dobó SE dél-afrikai edzőtáborból hazatért legjobbjai, és szombaton már hazai környezetben mutatják meg, hol is tartanak a felkészülésben.

Három hetet tölthettek a Szombathelyi Dobó SE világversenyekre készülő dobóatlétái a dél-afrikai Potchefstroomban. Vasárnap értek haza, és már itthon készülnek az év nagy versenyeire, illetve a legközelebbi feladatokra, a hazai környezetben – február 23-án és március 2-án – rendezendő téli országos bajnokságokra, valamint a március 9–10-én esedékes szlovákiai dobó-Európa-kupára.

– Szokás szerint jól sikerült az edzőtáborunk, a nagyszerű feltételek között mindent elvégeztünk, amit elterveztünk – számolt be a potchefstroomi hetekről Németh Zsolt vezetőedző. – Az időjárás is kegyes volt hozzánk, 29–35 fokos melegben dolgozhattunk, jó, hogy idén nem kúszott 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet. Néhány versenyzőnk egy-két napig gyomorfertőzéssel küszködött, de az edzőtábor végére mindenki újra teljes erőbedobással tudott edzeni. Már Hudi Ákos is jól van, aki ráesett a térdére, és kifordult a bokája. Az idei versenyekre való alapozást egy kicsit később kezdtük, ezért inkább a tavaly decemberi felmérési eredményekhez kell hasonlítani a mostaniakat. Egytől egyig minden versenyzőnek sokkal, de sokkal jobbak a mutatói. Még a bátyám, edzőtársam, Laci is nagyon elégedett volt velük, és ez jelent valamit.

Szombaton a Sugár úti dobópályán a Dobó SE dobóatlétái – köztük a legjobbak is – versenykörülmények között adnak számot arról, hol is tartanak. A téli dobóverseny-sorozat 2. fordulója 8.30-kor kezdődik, a felnőttek kalapácsvető versenye – Halász Bencével, Gyurátz Rékával – 9.30-kor rajtol.