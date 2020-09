Szombaton újra Vasi Vasember

Szombaton rendezik a koronavírus-járvány miatt nyárról elhalasztott 36. Vasi Vas­ember triatlonversenyt.

Eredetileg július 18-án került volna sor a Vasi Vasember amatőr triatlonversenyre, ám a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt akkor elmaradt. Ami késik, nem múlik: szombaton pótolják a nagy hagyományokkal bíró viadalt – eddig közel 400-an neveztek. A Vasi Vasembert megelőző, a városházán megtartott sajtótájékoztatón dr. Horváth Attila sportért felelős alpolgármester elmondta, három olyan régi sporteseménye van Szombathelynek, amelyet a mindenkori városvezetésnek támogatnia kell. A Savaria Kupa női röplabdatorna, a Savaria Táncverseny és a Vasi Vasember. Az alpolgármester hangsúlyozta: ha példaképeket keresünk gyermekeink számára, akkor a triatlonisták mindenképpen méltóak rá.

– Önszorgalomból negyvenen idén júliusban is végigúsztuk, kerékpároztuk, futottuk a távot – mondta Kapolcsi Imre, a Vasi Triatlon SE elnökségi tagja, versenyzője, aki – Garami Árpádhoz hasonlóan – valamennyi Vasi Vasembert teljesítette. – A triatlon olyan sportág, amelyre igaz a mondás: amennyit előzetesen beleteszel, annyit veszel ki a versenyen. Mivel a vírus miatt idén nehezebben és kevesebbet tudtam edzeni, s mert sok verseny elmaradt, nehezebb viadalra számítok.

– A Vasi Vasember az ország egyik legkiemelkedőbb triatlonversenye, a többi viadal időpontját a szombathelyihez igazítják – tudtuk meg Hertelendy Zsolttól, a versenyt rendező Pannonsport Kft. képviselőjétől. – A viadalt a triatlonszövetség és Szombathely városa is támogatja. A koronavírus miatt több helyen is lesznek kézfertőtlenítők és figyelünk a megfelelő távolságtartásra is. Munkánkat 200 önkéntes is segíti.

A sajtótájékoztatón ünnepélyesen elbúcsúztatták Hömöstrei Jánost, aki húsz éve tagja a szervezői gárdának, idén utoljára segíti a versenyt.

A Vasi Vasember 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból áll. A versenyközpont a fedett uszodával szemközti füves terület. Az úszást a Csónakázó-tóban teljesítik a versenyzők. Az ezt követő kerékpározás útvonala: Bartók Béla körút–Brenner körút–Külső Nárai út–Nárai–Pornóapáti–Horvátlövő–Vaskeresztes–Felsőcsatár–Nar­da–Torony–Sé–Dolgozók útja–Kenderesi út–Bartók Béla körút. A futás útvonala: versenyközpont–Bartók B. krt.–Árpád u.–Múzeumfalu–Kenderesi u.–Bartók Béla körút–versenyközpont (négy kör). Az előbbi útvonalakon a verseny idején részleges útlezárásokra kell számítani. Reggel 6–18 óráig a fedett uszoda előtt viszont lezárják a Bartók Béla körutat. A férfiak és a férfi váltók 11 órakor, a szenior (40+) férfiak 11.15-kor, a nők, valamint a női és vegyes váltók 11.30-kor startolnak. Az eredményhirdetés 16 óra magasságában kezdődik.