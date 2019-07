Szombaton Vasi Vasember

Szombaton immár 35. alkalommal kerül megrendezésre a Vasi Vasember olimpiai távú triatlon-, amatőr ranglista- és váltóverseny.

A Pannonsport Kft. és a Vasi Triatlon Szövetség által rendezendő Vasi Vasember sajtótájékoztatóján dr. Puskás Tivadar polgármester, Kalmár Attila, a Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója, Jerse András versenyigazgató és Kapolcsi Imre, a Vasi Triatlon SE elnökségi tagja, versenyzője vett részt.

Puskás Tivadar hangsúlyozta: az először 1984-ben megrendezett viadal az ország egyik legnagyobb triatlonversenyévé nőtte ki magát. Szombathely pedig büszke rá, hogy évről évre ilyen komoly sportversenynek adhat otthont, amelyet az önkormányzat erejéhez mérten támogat. Kapolcsi Imre – csakúgy, mint az eddigi valamennyi viadalon – a szombatin is rajthoz áll, s mint mondta: számára mindegy, milyen időben – kánikulában vagy hidegben – kell teljesíteni a távot, lényeg, hogy ne dörögjön, és villámok se cikázzanak a viadal ideje alatt.

Kapolcsi azt is elárulta, a három nagy vasi triatloncsapat – Vasi Triatlon SE, Kőszegi Triatlon Klub, SZoESE – sportolói részt vesznek a Vasi Vasemberen. Legnagyobb számban – mintegy 30-an – a vasi triatlonosok neveztek. Kapolcsi Imrén kívül még egy versenyző van, aki valamennyi Vasi Vasemberen részt vett – és rajthoz áll most is: a szervezésben is nagy segítséget nyújtó Garami Árpád.

Jerse András versenyigazgatótól megtudtuk: ezúttal a korábbi évekhez képest jóval kevesebb profi triatlonista nevezett. Az ok az, hogy a szombati nem számít országos bajnokságnak – azt augusztus végén Tatán rendezik. A profi versenyeken ugyanis a kerékpáros távot csak forgalom elől elzárt útvonalon rendezhetik.

A szervezők erre a célra a 89-es utat szerették volna igénybe venni és a kerékpárosok számára lezáratni, ez végül kútba esett. Az indulók egyébként ajándék rajtcsomagot kapnak, a célba érést követően pedig krumplis tésztával, valamint üdítővel vagy sörrel vendégelik meg őket. A férfiaknál az első hat, a nőknél az első három pénzdíjban részesül. Kalmár Attila jelezte, 500 felett jár a nevezők száma, ami optimális létszám, mert ennyi résztvevővel színvonalas, ugyanakkor családias versenyt lehet rendezni.

A verseny 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból áll. A versenyközpont a fedett uszodával szemközti füves terület. Az úszást a Csónakázó-tóban teljesítik a versenyzők. Az ezt követő kerékpározás útvonala: Bartók Béla körút–Brenner körút–Külső Nárai út–Nárai–Pornóapáti–Horvátlövő–Vaskeresztes–Felsőcsatár–Nar­da–Torony–Sé–Dolgozók útja–Kenderesi út–Bartók Béla körút.

A 10 kilométeres futás útvonala: versenyközpont–Bartók B. krt.–Árpád u.–Múzeumfalu–Kenderesi u.–Bartók Béla körút–versenyközpont (négy kör). A férfiak és a férfi váltók 11 órakor, a szenior férfiak 11.15-kor, a nők, valamint a női váltók és vegyes váltók 11.30-kor startolnak. Az előbbi útvonalakon a verseny idején részleges útlezárásokra kell számítani. Reggel 6-tól 18 óráig a fedett uszoda előtt viszont lezárják a Bartók Béla körutat.

A Vasi Vasemberre nevezni még péntekig a verseny honlapján lehet.