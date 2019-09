Szorongattak a szuperligás tekecsapatok

A Répcelaki SE itthon szorongatta meg a Zalaegerszeg csapatát, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE pedig idegenben az FTC-t a férfi teke Szuperliga 3. fordulójában.

Répcelaki TE–Zalaegersze­gi TK 2:6 (3619-3674). – Répce­lak, férfi teke Szuperliga-­mérkőzés.

Répcelak: Horváth Z. 621, Kakuk 648, Móricz 598, Vörös 586, Molnár 583, Kuslics 583. Edző: Kiss Zsolt.

ZTK: Farkas S. 640, Rudolf 607, Farkas Á. 584, Járfás 592, Boanta 624, Nemes 627.

A rangadóra ezúttal is – az egyébként a ZTK-tól érkezett, de nemrégiben súlyos balesetet szenvedett – Pintér Károly nélkül kellett kiállniuk a répcela­kiaknak. Az első sorban Horváth Zoltánnak 621 fa sem volt elég a pontszerzéshez a répcelaki pályacsúcsot tartó Farkas Sándorral (640) szemben, Kakuk Levente viszont magabiztosan verte a Répcelakon több idényt is lehúzó Rudolf Balázst. A második sorban is pontosztozkodás volt: Móricz Zoltán legyőzte az ifjúsági vi­lágbajnok Farkas Ádámot, Vörös Milán viszont csupán 6 fával maradt alul Járfás Szilárddal szemben. A harmadik sor előtt (2:2) meglepetésre még mindig a répcelakiak voltak előnyben, 30-cal több volt az összfájuk. A finisben azonban felülkerekedtek az egerszegiek, az egyaránt 583 fát ütő Molnár Pálnak és Kuslics Gergelynek nem volt esélye a két világbajnokkal, Boanta Claudiuval és Nemes Attilával szemben.

Ifjúsági: 3:1 (1017-1002). Varga B. 547, Varga M. 472, illetve Oswald/Gombos 492, Borsos 510.

Ferencvárosi TC–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 5:3 (3547-3435). – Budapest, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

FTC: Sárosi 574, Zapletán 652, Botházy 586, Iványi 530, Bíró 628, Kovács G. 577.

Szentgotthárd: Cseh B. 595, Karba B./Cserpnyák Á. 548, Pákai 589, Walcher 579, Cserpnyák M. 594, Takács/László Gy. 530. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Nagyon biztatóan kezdtek a gotthárdiak a Zapletán Zsombor szerződtetésével a bajnokság egyik éremesélyesévé vált FTC otthonában. A hatsávos pályán az első sorban Cseh Bence és Pákai Zsolt csapatpontjával 2:1-re ők vezettek, igaz, Zapletán 652 fája jóvoltából a hazaiak voltak faelőnyben. A második sorban Walcher Roman is pontot szerzett, így az összfa döntött – a hazaiak javára. De nagyszerűen helytálltak a vasiak.

Ifjúsági: 3:1 (1120-1118). Németh A. 596, Rieger 524, illetve Cseh M. 562, Karba N. 556.