Szponzor állt a Crushers mellé

NBA-Cru­shers néven folytatja szereplését a divízió I-es amerikaifutball-bajnokság zsinórban kétszeres bajnokcsapata – a távlati cél a profi-félprofi HLF liga.

A Szombathely Crushers amerikaifutball-csapata a 2018-as és a 2019-es szezont is aranyéremmel zárta a divízió I-es bajnokságban – mindkétszer hibátlan mérleggel. Ám a sikercsapat különböző okok, elsősorban a szűkös anyagi lehetőségek miatt eddig nem vállalta a feljebb lépést a profi-félprofi (HFL) ligába.

Hétfőn délelőtt dr. László Győző és dr. Horváth Attila, Szombathely alpolgármesterei sajtótájékoztatót tartottak, amelyen elhangzott, hogy az NBA Független Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft. névadó szponzorként támogatja a jövőben a sikert sikerre halmozó, teljesen amatőr alapon működő amerikaifutball-csapatot. A támogatás összegét Hajgató Szilveszter cégvezető nem árulta el, ám jelezte, hogy hosszú távra tervezik az együttműködést.

Horváth Attila elmondta, hogy Crushers irányítói megkeresték a városvezetést, segítséget kértek a jövőbeni terveikhez. Az egyesület tagjai rengeteg munkát tettek, tesznek a csapatba, maguk is szereztek támogatót – nem kizárólag az önkormányzatra kívánnak támaszkodni „fejőstehénként”. A városvezetés értékelte Crushers erőfeszítéseit, segített az egyesületnek. A sportért is felelős alpolgármester szerint több üzenete is van ennek a szponzori megállapodásnak. Egyrészt az NBA Kft. példáját szem előtt tartva társadalmi szerepvállalásra buzdította a szombathelyi cégeket, vállalkozásokat. Másrészt jelezte, hogy minden segítségre szoruló sportegyesület számára nyitva áll az ajtaja.

Májer László, az NBA-­Crushers elnöke elmondta, hogy a támogatásnak köszönhetően a jövőben merészebb terveket szövögethet az egyesület vezetése. Elsőként a klub utánpótlását szeretnék rendbe tenni, illetve próbálnak fokozatosan felkészülni a HFL-tagságra. Az idei szezonnak még a divízió I-es bajnoki cím reményében fut neki a csapat, de ha összejön a harmadik arany­érem is, akkor a Crushers a 2021-es idényben kipróbálná magát a legmagasabb szinten. Az elnök bízik abban is, hogy hamarosan megoldódnak a pályagondjaik is: a Városligeti pálya mellett a Petőfi telepen található sporttelep is otthont adhatna a meccseknek.