Szuperliga: fordított és nyert a Gotthárd

A férfi NB I-es teke Szuperliga 3. fordulójában mindhárom vasi csapat hazai pályán szerepelt. A Szentgotthárd győzött, a Répcelak és a Nagymizdó kikapott.

Topido Nagymizdó–Ferencvárosi TC 0:8 (3214-3421). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi teke Szuperliga-­mérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 554, Rejtli L. 564, Polgár/Kozmor 518, Tompa 510, Simon 518, Bagi M. 554. Játékos-edző: Polgár Károly.

FTC: Botházy 573, Farkas 609, Juhász 553, Rieger 564, Sárosi 562, Kovács G. 560.

A Nagymizdó ezúttal a patinás FTC csapatát látta vendégül. Mindjárt az első párosban megmutatkozott a különbség, a vendégek megszerezték mindkét csapatpontot, és 64 fás előnyt szereztek. A folytatás is hasonlóképpen alakult, az FTC sorra szerezte a csapatpontokat, és folyamatosan növelte előnyét. Bagi Milán pontszerzése ugyan egy fán múlott, de ezúttal neki sem sikerült. A végeredmény tükrözi a realitást.

Ifjúsági: 1:3 (981-987). Kelemen 524, Sevecsek 457.

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Győr-SZOL TC 5,5:2,5 (3592-3570). Szentgotthárd, férfi teke Szuper­liga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 614, Karba B./Düh 553, Horváth V. 603, Takács 604, Walcher/Cserpnyák M. 610, Pákai 608. Edző: Tróbert József.

Győr-SZOL TC: Lendvai 599, Danóczy 602, Németh M. 603, Pete II. 618, Koller 588, Somodi 560.

Az első körben Cseh Bence nyert, viszont Karba Bálintnak ezúttal nem ment annyira a játék, helyére Düh András állt be. Ám a másik csapatpont így is a győrieké lett. A második körben Takács Tamásnak sikerült megszorítani a győriek legjobb játékosát, és pontot ugyan nem, de fát bőven szerzett. A másik szentgotthárdi, Horváth Viktor az utolsó dobásával mentette döntetlenre a meccsét. Az utolsó forduló előtt 2,5:1,5-re és 50 fával vezettek a vendégek.

Ám az utolsó körben a közönség óriá­si buzdítása mellett a hazaiak fokozatosan ledolgozták hátrányukat. Cserpnyák Martin remekül kezdett, míg Pákai Zsolt kicsit később melegedett be, de mindketten hozták a csapatpontot, így a Szentgotthárd végül megfordította az eredményt, és 5:2-re, valamint 22 fával legyőzte a kiváló erőkből álló győrieket.

A szép sikerben nagy részük volt a szurkolóknak is, akik – mondhatni – hetedik játékosai voltak a hazai csapatnak. Hiába vezetett tehát szinte végig a Győr, a Szentgotthárd újabb két pontot gyűjtött be, így továbbra is hibátlan a bajnokságban.

Ifjúsági: 3:1 (1125-1136). Cseh M. 610, Karba N. 515.

Répcelaki SE–Zengő Alföld Szegedi TE 0:8 (3475-3678). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Móricz 606, Horváth Z. 618, Bíró 561, Bóka 588, Kuslics 553, Tóth Á. 549. Edző: Kiss Zsolt.

Zengő Alföld Szegedi TE: Karsai 624, Zapletán 640, Brancsek 600, Loncsárevity 587, Kiss N. 632, Fehér 595.

Hiába kezdte ifj. Móricz Zoltán, a Répcelaki SE csapatkapitánya és Horváth Zoltán is 600 feletti fával (606, illetve 618), Karsai László (624) és a korábban Répcelakon is szép éveket eltöltő Zapletán Zsombor (640) ellen ez is kevés volt, így 2-0-s vezetésre tett szert a Szeged.

A második körben folytatódott a vendégek dominanciája, így sem Bíró Patrik, illetve az őt cserével váltó, a felnőttek között most debütáló Simon Szabolcs (őket a korábban Répcelakon is megforduló ifj. Brancsek János győzte le), sem pedig Bóka Róbert nem tudott pontot szerezni. Utóbbi játékos ráadásul rendkívül peches volt, hiába ütött eggyel több fát, mint Loncsárevity Adrián, a szettpontok a vendégek tekésének kedveztek.

A finis előtt már 4-0-ra vezettek a vendégek, akik végül becsületpontot sem engedtek a hazaiaknak, miután Kuslics Gergely Kiss Norberttel, Tóth Áron pedig Fehér Bélával szemben maradt alul. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a Szeged 8-0-s papírforma-győzelemmel zárta a mérkőzést.

Ifjúsági: 2:2 (1107-1169). Varga B. 555, Simon Sz. 552.