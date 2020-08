Szuperligában a Csákánydoroszló

A Csákánydoroszlói TE férfi tekecsapata jutott fel a Szuperligába, miután a megnyerte a három csapat közötti osztályozót. A Balogunyom TK harmadikként zárt.

A Köfém csarnokában – semleges pályán – találkozott az elmúlt szezon három NB I-es élcsapata. A BKV Előre a keleti csoportban állt az élen, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, a nyugatiban a Balogunyom TK volt az első, a Csákánydoroszló a második – de ekkor még nem volt egyértelmű, melyik vasi együttes is lenne majd a bajnok. Ezért mindhárom csapat pályára lépett, és 6×120 vegyes gurítással döntött az egyetlen üres szuperligás helyről (merthogy eredetileg a járvány miatt ahogy kieső, úgy feljutó sem lett volna, de a Szolnok visszalépett az első osztálytól).

Az első sorban a csákányiaktól kaptak ketten lehetőséget a négysávos pályán, és miután Márton Szabolcs (563) és Sütő Zsolt (545) is magabiztos volt, fel is adták a leckét a riválisoknak. A következő sorban a BKV két játékosa is már csak bottal üthette a csákánydoroszlóiak nyomát. És mivel a balog­unyomiaknál – a harmadik sorban – Horváth Márton 551 és Svajda Zoltán 552 fája volt csapatuk legjobb eredménye, gyakorlatilag el is dőlt a feljutás kérdése. Hiszen időközben a második sorban a Csákány csapatában Meixner László 607 fával rukkolt ki. A negyedik és ötödik körben már mindhárom csapatból csak egy-egy játékos gurított. A csákányiak továbbra sem lazítottak. Horváth Roland 558 fája volt a nap ötödik, a befejező játékos Vilics Gáboré pedig a második legjobb – egyben második 600 fa feletti – eredménye is. Nagy fölénnyel, 3415 fával nyert a Csákánydoroszló, és története során először szuperligás tagságot szerzett.

Musits József, a Csákánydoroszló edzője, vezetője: – Nagyon összeszedettek, koncentráltak voltak a fiúk már az elejétől. A nagy különbséget a két kiugróan jól teljesítő játékosunknak, Meixner Lászlónak és Vilics Gábornak köszönhetjük. Nagy nap ez a tekecsapatunk életében, tíz NB I-ben töltött szezon után léphetünk a legmagasabb osztályba. Az utóbbi években már ott voltunk az élmezőnyben, de egy pici mindig hiányzott. Most viszont élni tudtunk a lehetőséggel.

Svajda Győző, a Balogunyom TK edzője, vezetője: – Teljesen széteső volt a játékunk, a húzóembereink ezúttal betliztek. A csákányi csapat teljesen megérdemelten nyert. Míg őket a jó kezdés után vitte tovább a lendület, mi benn­ragadtunk.

Az osztályozó végeredménye: 1. Csákánydoroszlói TE 3415 fa (Márton Szabolcs 563, Sültő Zsolt 545, Meixner László 607, Danyi Krisztián 539, Horváth Roland 558, Vilics Gábor 603), 2. BKV Előre 3274 fa (Sajermann Gergő 554, Falkus Dániel 514, Gönczi Ádám 540, Józsa István 574, Tóth Tamás 543, Szarvas Balázs 549), 3. Balogunyom TK 3157 fa (Kiss Tamás 511, Cserei Gábor 521, Horváth Márton 551, Svajda Zoltán 552, Józsa Gábor 508, Doma Attila 514).