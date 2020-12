Szuperversenyt nyert Rapport

A Haladás VSE-Infraplan sakkozója, Rapport Richárd nyerte a hagyományos kínai Hajnan Tancsou szuperversenyt, amelyet a koronavírus-­járvány miatt online formában bonyolítottak le.

Nyolc sakkozó vett részt a rangos kínai rendezésű rapid szuperversenyen, amelyet már 11. alkalommal rendeztek meg. Habár a Haladás VSE-Infraplan nemzetközi nagymestere, Rapport Richárd tavaly megnyerte a viadalt, ezúttal nem ő számított a favoritnak. A mezőnyből négyen is jobb Élő-ponttal rendelkeztek, a 24 éves szombathelyi sakkozó a tornát megelőzően a 13. helyen állt a világranglistán, míg négyen nála előkelőbb pozíciót foglaltak el. A kínai Ding Li-ren a 3., az orosz Alekszandr Griscsuk a 7., a szintén orosz Giri Anish a 11., a kínai Wang Hao a 12. helyen tanyázott. A játékosok – a vírus miatt az online térben – minden ellenfelükkel kétszer játszottak, azaz összesen 14 partit vívtak, minden partiban 15 perc plusz lépésenként 10 másodperc gon­dolkodási idejük volt. Rapport szenzációsan játszott, veretlenül végzett az első helyen – négy mérkőzését megnyerte, tízen döntetlent játszott.

– Ezen a tornán már nincsenek könnyű ellenfelek, sokat elmond a színvonaláról, hogy az utolsó, 8. helyen az a bolgár Veselin Topalov végzett, aki 2005-ben és 2006-ban világbajnok volt – mondta Pergel László, a Haladás VSE-Infraplan sakkcsapatának szakosztályvezetője. – Megtiszteltetés, ha valakit meghívnak egy ilyen versenyre – még ha a vírus miatt idén ez az online térben is zajlott. Ricsinek fekszik a rapidverseny, de egy ilyen mezőnyben nem lehettek könnyű győzelmek, valamennyi játszma szoros csatában, a közép- és végjátékban dőlt el. A Topalov elleni győzelemben Fortuna is mellette állt, hiszen a bolgár egy technikai malőr miatt kapott ki sakkozónktól. Nagyon nagy szó Ricsi elsősége, amit ráadásul szépen játszva szerzett meg.

A szuperverseny végeredménye: 1. Rapport Richárd 9,5 pont, 2. Ding Li-ren 8,5, 3. Alek­szandr Griscsuk 7,5, 4. Giri Anish 7,5, 5. Wei Ji 6,5, 6. Yu Yangyi 5, 7. Wang Hao 5,5, 8. Topalov 5,5.