Tábla Tóth II József emlékére Merseváton

Születésének 90. évfordulóján emléktábla-állítással tisztelgett az Aranycsapat legendás jobbszélsője előtt Mersevát önkormányzata és a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. A táblát a község művelődési háza mellett épült új sportöltöző falán helyezték el.

Csillag Albert polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd felidézte Tóth II József életútját. 1929. május 16-án, Merseváton született, tízéves koráig nagyszülei nevelték, míg a szülők Csepelen vállaltak munkát. A labdarúgással is itt ismerkedett meg, innen vezetett útja a Csepel SC-hez, ahol pályafutása befejezéséig szerepelt. Játszott és gólt is szerzett az angolok elleni 7-1-es mérkőzésen, valamint pályára lépett az 1954. évi labdarúgó-világbajnokságon. A döntőben sajnos már nem játszhatott, a brazilok ellen súlyos sérülést szenvedett. Edzőként a Pápai Textilesnél is dolgozott, akkoriban gyakori vendég volt szülőfalujában. Mersevát mindig is büszke volt híres szülöttére, aki sok dicsőséget szerzett hazájának.

Ezt követően Gál László, a hagyományőrzők alelnöke méltatta Tóth II József pályafutását és életét. Kiemelte, hogy – bár sokan még ma sem sorolják az Aranycsapat tagjai közé – ő semmivel sem maradt el nagynevű társaitól. 2015-ben megjelent, Az Aranycsapat elfeledett legendái című könyvével is erre szerette volna felhívni a figyelmet. Tóth II József életére a hűség volt jellemző. Hűség egyesületéhez, munkahelyéhez, feleségéhez, hazájához és hitéhez. Sportolói pályafutása, szerény, tisztességes, becsületes élete követendő példa lehet a mai fiatalok számára.

Az ünnepségen – a szomszédos Kenyeriben született – Németh Nyiba Sándor költő, zenész, egykori csepeli birkózó olimpikon Aranycsapat című versével emlékezett Tóth II Józsefre. Az emléktáblát Halmosi Zoltán, 11-szeres válogatott labdarúgó és Csillag Albert polgármester leplezte le.