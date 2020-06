Távozhat jelenlegi csapatától az NB I. Szombathelyen nevelkedett gólkirályjelöltje

Radó András szerződése hamarosan lejár Zalaegerszegen.

A Nemzeti Sport Online információi szerint a Vasasnál folytatódhat az a munka, amit a télen a klub új vezetősége megkezdett. Ennek egyik jele volt, hogy az angyalföldiek szerződtették az NB I-es góllövőlista akkori éllovasát, az Újpestben ősszel nyolc gólig jutó Feczesin Róbertet. A sportportál úgy tudja, hogy a csatársorba a következő nagy erősítés az első osztály góllövőlistájának jelenlegi éllovasa, a zalaegerszegi Radó András lehet.

A ZTE-ben 27 bajnokin 12 gólt elérő támadónak a nyáron lejár a szerződése Zalaegerszegen, így már meg is kezdhették vele az egyeztetéseket a kérők, a hírek szerint külföldről is érdeklődnek iránta. Radó András Szombathelyen, az Illés Akadémián nevelkedett, és mindössze 18 évesen, a Haladás színeiben mutatkozott be az élvonalban. Négy éven keresztül szolgálta a zöld-fehéreket, mielőtt 2015-ben a Ferencvároshoz igazolt volna.

Távozására még inkább több lesz az esély, amennyiben a jelenleg a kiesés elkerülése ellen küzdő kék-fehéreknek nem sikerül biztosítani a bennmaradást az élvonalban.