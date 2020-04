Távozó kapitány – Mayer Maja befejezi a profi kézilabdát

Nyolc év után távozik a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatától Mayer Maja csapatkapitány – aki vélhetően befejezi profi pályafutását.

Mayer Maja a Ferencváros és a Veszprém színeiben is szerepelt utánpótláskorú játékosként. Az SZKKA mezében az NB II-ben és az NB I/B-ben is bajnokságot nyert – csapatkapitánya, kulcsembere volt a szombathelyi együttesnek. Az idei NB I-es szezonban 12 bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára. A 28 éves szélső régóta küszködött vállsérüléssel, februárban meg is kellett műteni – kérdéses, hogy a műtött váll mennyire bírná a professzionális igénybevételt. A felnőtt keret legrégebbi játékosa távozik az SZKKA együttesétől.

– Sajnos a vállsérülésem miatt régóta érlelődött már bennem a gondolat, hogy előbb-utóbb visszavonulok – fogalmazott a klub hivatalos honlapján Mayer Maja. – A koronavírus-helyzet miatt jelenleg nem is tudom úgy elvégezni a rehabilitációmat, ahogy terveztem, mivel a gyógytornászok sem dolgoznak. A felépülésem tehát kitolódik, a vállam talán jövő januárra lehetne újra versenyszerű kézilabdára alkalmas állapotban. Azonban ezt követően sem garantálná semmi, hogy egy esetleges rossz mozdulat, egy lökés, vagy egy esés után ne sérülhetnék rá ismét – egy harmadik műtétet viszont már biztosan nem vállalnék be. Nyilván nem úgy terveztem, hogy egy csonka szezonnal búcsúzom, sajnálom a lányokat is, hogy így ért véget ez az idényük. Szerettem volna egy jó kis búcsúmeccsel elköszönni mindenkitől, de talán lesz még rá alkalom.

– Nyolc szép évet töltöttem el Szombathelyen, sok pozitív élménnyel gazdagodtam, az SZKKA-nak köszönhetően, fantasztikus embereket ismertem meg, köszönöm Pődör Zoltán klubelnöknek is az elmúlt időszakot – folytatta Mayer Maja. – A tavalyi bajnoki címünk örök emlék marad, az akkori csapatunk mindent vitt, hatalmas boldogságot okozott, hogy sikerült teljesíteni az álmunkat, hogy eljutottunk az NB I-ig. De jó szívvel emlékszem vissza az NB II-es aranyéremre is. Az összes csapattársamat nagyon szerettem, tényleg nem tudnék senkiről rosszat mondani.

– Mostantól igyekszem a civil életemre összpontosítani. Tizennyolc év után természetesen nehéz lenne abbahagyni a mozgást, ezért szeretnék a későbbiekben is a sporttal foglalkozni, és azt sem zárom ki, hogy hobbi szinten akár még kézilabdázzak valamikor, valahol. Szeretnék személyi edző lenni, de majd meglátjuk, hogy szuperál a vállam. A párommal Székesfehérvár mellett élünk, de mindenképpen szeretnék még visszatérni Szombathelyre, hiszen sokat jelentenek nekem a lányok, szeretnék még élőben szurkolni a csapatnak, akár Szombathelyen, akár Székesfehérváron, ha majd itt játszik az SZKKA – zárta szavait Mayer Maja.