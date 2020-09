Teke: balogunyomi siker a vasi rangadón

Az NB I-es férfiteke-csapatbajnokság nyitófordulójában a Balog­unyom nyerte a Halogy elleni megyei rangadót. Győzött a Sárvár és a Nagymizdó is.

Sárvári Kinizsi-Kékgolyó–Lauf-B TK 5:3 (3295-3204). Répcelak, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvár: Bejczi 559, Rozmán 600, Németh A. 553, Baranyai/Tóth Z. 486, Szijj 517, Farkas 580. Játékos-edző: Farkas Imre.

Lauf-B TK: Szűcs 566, Németh J. 494, Becze 554, dr. Molnár 516, Németh R. 540, Klinger 534.

Az első sorban magabiztosan játszottak a sárváriak és húzták be mindkét pontot, valamint 99 fa előnyre tettek szert Rozmán Szabolcs nagyszerű, 600 fás eredményének köszönhetően. A középső sor rendhagyó volt, hisz itt búcsúztatták a 67 esztendős Baranyai Ernőt a hazaiak, aki a jövőben alacsonyabb osztályban folytatja pályafutását. Németh Attila pedig közel egy szezonnyi pihenő után remek eredménnyel tért vissza a játékba. Itt nem sikerült csapatpontot szerezni, de a vasiak faelőnyéből így is tetemes maradt a befejező sorra. Az utolsó sorban a felemás teljesítménnyel ugyan, de sikerült újabb csapatpontot szerezniük a sárváriaknak és a faelőnyt megtartani, így 5:3-as győzelemmel kezdték a szezont. Ifjúsági: 3:1 (1060-1049). Balázs 529, Banai 531.

Balogunyom TK-Halogy SE–Boldizsár Trans 6:2 (3290-3164). – Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Kiss T. 555, Horváth F. 559, Virág 544, Svajda Z./Gombos 510, Cserei 529, Józsa 593. Edző: Svajda Győző.

Halogy: Jakab 522, Horváth A. 561, Gerencsér 500, Dévai B. 544, Németh L. 544, ifj. Dévai J./Tuboly 493. Játékos-edző: Németh László.

Az első sorban Kiss Tamás és Horváth Flórián egyaránt megszerezte a csapatpontot a Balogunyom, 2-0-ra és 31 fával vezettek a hazaiak. A középső sorban Virág Bence magabiztosan győzte le az ellenfelét, Svajda Zoltánt viszont az újonc Gombos Gergely váltotta, aki jól szállt be a játékba, de a pont így is a vendégeké lett. Ekkor 3-1-re és 41 fával vezettek az unyomiak. A befejező sorban Józsa Gábor hamar eldöntötte a mérkőzést, szép játékkal közel került a 600-as fához. Cserei Gábor pedig egy kiélezett mérkőzésen minimálisan maradt alul ellenfelével szemben. Összességében a hullámzó teljesítmények ellenére is megérdemelt győzelmet aratott a balogunyomi együttes. Ifjúsági: 3:1 (1072-995). Gombos 549, Biró B. 523, illetve Sály/Simon 455, Rejtli K. 540.

TOPIDO Nagymizdó–Nyergesújfalu SE 5:3 (3279-3226). – Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi 546, Rejtli L. 593, Polgár 534, Tompa 542, Simon 546, Nagy J. 518. Játékos-edző: Polgár Károly.

Nyergesújfalu: ifj. Hergéth 559, Torda 535, Németh G. 540, Jánosi 569, Fülöp 510, Szabó A. 514.

A koronavírus miatt hosszúra nyúlt kényszerszünet után a Nagymizdó és a frissen felkerült Nyergesújfalu története során először mérkőzött meg egymással. A kezdő párosnál felváltva estek a csapatpontok, de Rejtli László (593) kitűnő eredményével a hazaiak vezettek 45 fával. A középső sorban némi meglepetésre a vendégek mindkét pontot megszerezték de az összfaelőnyt, ha kevéssel is (13), de őrizte a Nagymizdó. A befejező játékosok az utolsó gurításokig kiélezett küzdelmet folytattak – végén a Nagymizdó ünnepelhetett győzelmet. Ifjúsági: 1:3 (954-1023). Bagi M. 544, Gergó 410.