Téli ob után, nemzetközi edzőtábor előtt a Dobó SE legjobb kalapácsvetői

A tervek szerint csütörtökön utaznak – idén először – edzőtáborba a Szombathelyi Dobó SE legjobb kalapácsvetői.

A korábbi években meleg égövi edzőtáborok is segítették a Dobó SE kalapácsvetőinek felkészülését, a pandémia miatt azonban igencsak felborult az elitcsapat programja. Utolsó világversenyük, a 2019-es dohai vb előtt ez idő tájt már harmadszor edzőtáboroztak. Azóta azonban mindeddig nem volt erre lehetőség. Pedig igencsak közeleg a tokiói olimpia, amelyre ketten – Gyurátz Réka és Halász Bence – már megszerezték a kvótát, két klubtársuknak, Pars Krisztiánnak és Rába Dánielnek pedig nagy sansza van ugyanerre.

Elég hosszú huzavona után most végre jó hírrel szolgálhatott Németh Zsolt, a Dobó SE mesteredzője. Ha minden a tervek szerint haladhat, akkor csütörtökön indulhatnak Ciprusra.

Ezúttal nem Dél-Afrika

– Eredetileg a szokásos helyünkre, a dél-afrikai Potchefstroomba készültünk, ám a Covid-járvány miatt szabályozták a létesítményeik terhelhetőségét, kevesebb sportolót fogadnak, nem volt már hely. Port Elizabethből a hivatalos visszaigazolás nem érkezett meg időben, és a magyar szövetség B tervét, Portugáliát is el kellett vetnünk, mert egyetlen dobókörön kellett volna osztozni a komplett lengyel és ukrán válogatottal, valamint a cseh diszkoszvetőkkel is – sorolta a vezetőedző. – Ezért aztán mi kereshettünk egy másik helyszínt, Európában. Minden ismeretségünket bevetettük, végül egy ciprusi kolléga segítségével sikerült megoldást találnunk. Most már a repülőjegy is rendben van, Bécsből indulunk csütörtökön. Elvileg kilencen utaznánk; ahogy mindig, jön velünk Igaz Bálint, a MASZ masszőre, mindenese, a versenyzők pedig: Pars Krisztián, Gyurátz Réka, Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát, Doma Benedek és Németh Zsanett. Ám utóbbi részvétele egyelőre bizonytalan. Zsanett nem a Coviddal küszködik, de beteg, nincs jól. Sajnálnám, ha nem jöhetne, mert sok munka vár ránk, négy hétig leszünk ott, április 21-éig tart a tábor. Térdműtétje után Halász Bence visszatérése viszont a tervek szerint halad; második hete dob, 6 kilós kalapácscsal már jól és jó sebességgel mozog. Megvalósulhat a cél, hogy az edzőtáborban már fájdalommentesen teljes értékű munkát tudjon végezni.

Tesztek és oltások

Természetesen minden, a járvánnyal kapcsolatos szabály a dobókra is vonatkozik. Elutazás előtt 72 órával PCR-teszten kell átesniük, a ciprusi reptéren pedig még egy gyorsteszten is. Ehhez kapcsolódó információ, hogy a Dobó SE válogatottjait – a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai részvételre esélyeseinek programja keretében a Sportkórházban február 10-én és március 10-én Pfizer-vakcinával beoltották. Útra kész tehát a kis csapat, amely túl van az idei első tétversenyen, a téli országos bajnokságon – amely Gyurátz Rékának és Rába Dánielnek hozott aranyérmet.

A téli bajnokok

– Egyrészt örülhetek a 69,16 méteres eredménynek, hiszen rossz időben, technikai gondok közepette értem el, és ez még nem a szezon, másrészt viszont csalódott is vagyok, mert a verseny előtti edzéseredményeim nagyon jók voltak, 70 méteren felüli eredményre számítottam – mondta a 24 esztendős Réka, aki még egy ob-bronzot is szerzett diszkosszal. – Sokat kell még dolgozni, hogy ne csak egy jó dobás csússzon ki egy versenyen, hanem stabilabb legyek – utalt az előttük álló edzőtábori feladatokra is. Rába Dániel a lehető legnagyobb inspirációt kapta a téli ob-n azzal, hogy meglepetésre megszerezte első felnőtt bajnoki címét – ráadásul a 73,85 méteres egyéni csúcsához viszonyítva fejlődést mutató 72,52-méterrel az év eleji hidegben.

– Megtisztelőnek érzem, hogy felállhattam a dobogó legmagasabb fokára – mondta Dani, aki egy hónap múlva lesz csak 23 éves. – Bence még nem indult, Krisztián és Pásztor Bence pedig nem voltak olyan jó formában. Bízom abban, hogy nyáron már nem egy ilyen sablonos verseny lesz, hanem izgalmas csatát vívunk majd mi, négyen. Mindenesetre bennem nagy a lelkesedés és a motiváció. Érzem, hogy sokkal erősebb vagyok, mint tavaly ilyenkor, persze a technikámon még sokat kell csiszolni. De már bennem van egy akár 75 méteres dobás is. Tavaly életem első felnőtt Eb-jére szerettem volna kijutni, de miután azt nem rendezték meg, célt módosítottunk. Azon vagyok, hogy részt vehessek a tokiói olimpián. Persze akkor sem esem kétségbe, ha ez még 23 évesen nem sikerül, de van rá esélyem, és mindent megteszek, hogy kijussak. Jelenleg 36. vagyok a világranglistán, és a legjobb 32 léphet dobókörbe Tokióban.

Pótolják az EK-t

Rába Dániel és Pars Krisztián – utóbbi jelenleg 27. a világranglistán – esélyeit növelheti, hogy az Európai Atlétikai Szövetségben van hajlandóság arra, hogy pótolja a március 14–15-én a járványhelyzet miatt elmaradt dobó-Európa-kupát. – A magyar szövetség is szorgalmazza ezt, hiszen az olimpiai kvalifikáció szempontjából fontos, hogy legyenek olyan komolyabb európai versenyek, ahol helyezési pontokkal is gazdagodhatnak a dobók – mondta Németh Zsolt. – Míg más földrészeken „túlpontozott” versenyeket rendeznek négy-öt indulóval, az európaiak nem jutnak lehetőséghez. Így sokkal egyszerűbb kijutnia a dél-amerikainak vagy ázsiaiaknak, mint a náluk jobb európaiaknak. Egyelőre informális a hír, hogy május 7–9-én megrendezik a dobó-Európa-kupát, de nem Portugáliában, hanem Splitben – a horvátok vállalták a rendezést.

Kiemelt képünkön: A már kvótás Gyurátz Réka a téli ob-n 69,16 méterrel nyert