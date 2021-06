Teljesítette a célt a Viktória labdarúgó csapat

A Székely Tibor vezette Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapata teljesítette a kitűzött célt: benn maradt az első osztályban.

Székely Tibor januárban vette át Szabados Györgytől a Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapatának irányítását. A zöld-fehérek akkor a hatodik helyen álltak. Székely korábban még nem dolgozott a női futballban, így nem volt könnyű helyzetben, amikor elvállalta a fiatalokkal teletűzdelt csapat irányítását.

A vasiakra kilenc meccs várt tavasszal, a cél egyértelmű volt: bent kell tartani a csapatot az első osztályban. Ez végül nagy csatában sikerült is, az utolsó meccsen a szombathelyi lányok 3-2-re nyertek a St. Mihály otthonában, és megelőzték riválisukat. Pedig egyáltalán nem volt egyszerű dolguk tavasszal. Gődér Brigitta, Harsányi Andrea és Jánosi Ninetta sérülés és betegség miatt tavasszal egy percet sem játszhatott, majd Németh Zsófia és Németh Adél elkapta a koronavírust, aztán az utolsó meccsekre a válogatott kapus, Bíró Barbara szenvedett bokasérülést. A legutolsó meccsen pedig Hajba Jázmin sem játszhatott eltiltása miatt. Mindezek tükrében még értékesebb az, amit a Haladás-Viktória véghezvitt.

– Roppant értékes fél év van mögöttem, szakmailag és emberileg is nagyon sokat kaptam a lányoktól, és úgy érzem, én is tudtam nekik segíteni – mondta Székely Tibor, a Haladás-Viktória vezetőedzője. – Tapasztalatom szerint a lányok nagyon lelkesek, odafigyelnek arra, amit mondok nekik, és gyorsan elsajátítják a tanultakat. A sérülések, eltiltások miatt nehéz helyzetben voltunk, szűkös kerettel dolgozhattam – zaklatott hónapok állnak mögöttünk. De a csapat erősségét mutatja, hogy amikor igazán kellett nyerni, az utolsó meccsen megszerezték a létfontosságú három pontot. Habár előtte az MTK és az FTC ellen is kikaptunk, azok a bajnokik sem voltak hiábavalóak, hiszen tudtuk gyakorolni a háromvédős felállást, illetve meccs közben is sikeresen álltunk át háromról négy védőre. Így a Szeged elleni döntő ütközetre már viszonylag jól be­gya­koroltuk ezt a felállást. Az a meccs volt a legemlékezetesebb találkozónk tavasszal, mindent vitt. Nagy nyomás alatt is jól futballoztunk, szép gólokat szereztünk. Egész tavasszal nagyon nagy segítséget kaptunk a női akadémiától, ha nincsenek az U19-es csapat játékosai, nagy bajban lettünk volna. De egyébként is köszönettel tartozunk a női akadémia vezetőinek, Markó Edináék a remek infrastrukturális körülmények mellett mindenben a segítségünkre voltak. Ami a csapatot illeti, valamennyi játékosommal elégedett vagyok. Közülük többen sérülten vagy betegen vállaltak el egy-egy meccset, szóval le a kalappal a lányok előtt. A fiatalok megtették, amit tudtak, sőt még annál is többet. A csapatból külön kiemelném Balogh Henriettát, Horti Bogit és Szil Tündét, akik egyetlen edzést és meccset sem hagytak ki. Mellettük Fördős Beatrixot említeném, aki csak egy meccset volt kénytelen kihagyni. Mindannyian a csapat vezérei voltak. Összességében sikeres tavaszon vagyunk túl, és tovább akarjuk építeni a csapatot – a következő szezonban szeretnénk sikeresebben szerepelni. Hathetes felkészülést tervezünk, de mivel még nem tudni, mikor indul a következő bajnokság, a nyári munkánk kezdetének időpontja is bizonytalan.

– Ahogy azt Csányi Sándor, az MLSZ elnöke korábban említette, jelen állás szerint a nyolc helyett 12 csapatos lesz ősztől az NB I. – mondta Kiss Tamás, a Haladás-Viktória klubmenedzsere. – Ami a játékoskeretet illeti, szeretnénk megerősíteni a csapatot, négy-öt érkezővel kalkulálunk, és szeretnénk, ha nem lenne távozónk. Több edzőmeccset is tervezünk a nyárra, a korábbi évekhez hasonlóan kiváló játékerőt képviselő szlovén (Pomurje), osztrák (Sturm Graz) szlovák (Slovan Bratislava) csapatok ellen játszanánk. A következő bajnokságra komoly terveink vannak, az első négy helyért szeretnénk játszani.

A vasiakhoz kapcsolódó hír, hogy Lavinia Boanda és Herczeg Andrea meghívót kapott a román válogatottba. Délkeleti szomszédaink június 14-én Szlovákia ellen vívnak felkészülési mérkőzést.

Kiemelt képen: A csapatkapitány Balogh Henrietta volt a szombathelyiek egyik vezére