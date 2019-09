Tihanyi Luca jó formában

Kifejezetten remek szezont fut a fiatal kőszegi teniszező Tihanyi Luca, aki főként Ausztriában halmoz sikert sikerre.

Tihanyi Luca, a kőszegi Bersek József Általános Iskola 8. osztályos tanulója több csapatban játszik, továbbá különböző szintű versenyeken is rendre próbára teszi magát. Ausztriában az UTC Oberwart felnőtt női gárdájával ezüstérmet szerzett a burgenlandi Landesliga B osztályban – egész évben nem kapott ki. A Sport Hotel Kurz egyesület U15-ös csapatában osztrák partnerével – Kirnbauer Laurával – megnyerték a korosztályos tartományi bajnokságot, és ezzel burgenlandi színekben kvalifikálták magukat az országos korcsoportos csapatbajnokság döntőjébe. A finálénak október közepén a karintiai Wolfsberg ad otthont. Év közben kisebb egyéni tornákon is indult Ausztriában (Grosswarasdorf, Echsenbach, Weitra, Neufeld), ahol pályára lépett, ott a korosztályos egyéni versenyeket mind megnyerte. Ezzel magasan vezeti a burgenlandi korcsoportos ranglistát. Továbbá szerepel a Savaria TC OB II-es női felnőtt csapatában is, eddig egyéniben és párosban is veretlen.

– A nyáron napi négy-öt órákat edzett, de a télen is tréningezett, a Sport Hotel Kurz egyesület, illetve a Kőszegi SE által biztosította pályákon készült szorgalmasan – árulta el Tihanyi Tibor, aki edzőként és nagypapaként áll Tihanyi Luca mellett. – Mint edző nagy

lehetőségeket látok a játékában, ha így fejlődik tovább, sokra viheti. Természetesen jár a köszönet a Savaria TC-nek, Szabó Péter vezetőedzőnek, a szombathelyi edzések, mérkőzések sokat tesznek hozzá a fejlődéséhez. És az sem mellékes, hogy a Bersek iskola is minden támogatást megad Lucának.