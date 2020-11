Tini súlyemelők az ob-dobogón

Zárt kapuk mögött, de a szokásos magas színvonalon rendezték meg a Tóth Géza súlyemelő­teremben a nyugat-magyarországi súlyemelő tini országos bajnokság őszi versenyét.

A nyugati tini-ob tavaszról június végére csúszott első versenyének is a Haladás VSE volt a házigazdája, az őszi viadal megrendezését is a zöld-fehérek vállalták. A fokozódó pandémiás helyzetben zárt kapuk mögött, szigorú szabályozás mellett mérhették fel tudásukat a 8–14 éves súlyemelő-palánták. Három korosztályban – kölyök (8–9 évesek), fiú-lány (10–12) és serdülő (12–14) – lehetett nevezni, a súlyemelésben csak a serdülőket értékelték a megmozgatott kilók alapján, a kisebbek a gyakorlataik technikai kivitelezésére kaptak pontokat. Ezenkívül valamennyi résztvevő helyből távolugrásban és medicin­lab­da-­dobásban is versenyzett.

Kilenc egyesületből összesen 37-en indultak, a legnagyobb létszámban a Haladás VSE-ből. Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai kitettek magukért, csaknem mindenki tudásának megfelelően tejesített. Az öt különdíjból három itthon maradt; a legjobb kölyök versenyzőnek Böndicz Imre, a legjobb fiú indulónak Rózsavölgyi Benedek, a legjobb lány versenyzőnek Viszket Vivien bizonyult – megérdemelten.

A Vas megyeiek eredményei. (A külön nem jelöltek a Haladás VSE versenyzői.) Fiúk. Kölyök, 36 kg: 1. Kovács Martin 62 (26, 36) pont. 40 kg: 1. Princz Bence 78 (44, 34). 81 kg: 1. Böndicz Imre 89 (44, 45). Fiú, 40 kg: 2. Kovács Adrián 88 (45, 43). 49 kg: 1. Rózsavölgyi Benedek 90 (45, 45). 61 kg: 1. Horváth Bálint 87 (44, 43). 81 kg: 1. Horváth Takács Roland 70 (37, 33). 89 kg: 1. Mihályfi Achilles 48 (25, 23). Serdülő, 78 kg: 1. Honfi Ármin (Körmend Impulzus SE) 115 (50, 65). 96 kg: 1. Hegedüs Milán 182 (75, 107). Lány, +71 kg: 1. Viszket Vivien 89 (44, 45) pont. Serdülő, 71 kg: 1. Darabos Jázmin 103 (45, 58). 76 kg: 1. Pergel Bíborka 49 (24, 25).