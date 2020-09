Tíz korosztályos vasi érem

Tíz érmet hoztak a serdülő (14-15 évesek) és újonc (13 évesek) országos bajnokságáról a Vas megyei atléták. Viszkeleti Villő egyéni csúcsával megerősítette első helyét a serdülő lányok kalapácsvető-világranglistáján.

A felújított Grosics Gyula Stadionban kétnapos volt a legfiatalabbak országos bajnoksága. Idén ez a verseny volt a Serdülő Magyar Liga döntője is, tehát az érmesek két fronton is dobogós helyen végeztek.

A serdülőknél hét vasi érem született, valamennyit a Szombathelyi Sportiskola (SzoSI) versenyzői szerezték, de két különböző csoportot képviselve. A Dobó SE utánpótlását jelentők közül lány kalapácsvetők állhattak dobogóra. Az arany Viszkeleti Villlőé, az ezüst Pilinszky Dóráé, a bronz Bödei Enikőé lett – mindhárman egyéni csúcsot értek el. Villő pedig még diszkoszvetésben is megszerezte a bajnoki címet. Edzőik: Németh László, Németh Zsolt, Gubián Tamás, Csercsics Richárd. Az egész országos bajnokság legkiemelkedőbb eredménye volt Viszkeleti Villőé kalapácsvetésben. Több mint egy métert srófolt eddigi legjobbján – természetesen a 3 kilós szerrel elért 67,76 méter is első helyet ér a serdülők idei világranglistáján, az ifjúságiak, az U18-asok között pedig negyediket. A 15 éves versenyző sziporkázik, hiszen a minap a két korosztállyal idősebbek, a juniorok vb-szintjét is teljesítette a felnőttek 4 kilós szerével.

A fiúknál Lezsák Balázs tanítványai remekeltek, az aranyérmet Koós Gábor szerezte meg 70,32 méterrel (4 kilós a kalapács) – 14 centire megközelítve egyéni csúcsát. Legjobbját elérve állhatott fel a dobogó harmadik fokára Szabados Ármin. Az újoncoknál is lett egy bronzérmese Lezsák Balázsnak, a Haladás színeiben versenyző Marsi Attila Arzén állhatott dobogóra.

Az idősebb korosztályokban megszokottnál jóval nagyobb létszámban és több versenyszámban képviseltette magát az ob-n a Szombathelyi Egyetemi SE (SZoESE). A legeredményesebb atlétájuk az újoncoknál szereplő Babics Marcell volt, Farkas Dóra tanítványa 600 méteres síkfutásban bajnoki címet szerzett, 2000 méteren pedig bronzérmes lett – mindkét eredménye egyéni csúcs.

A Vas megyei pontszerzők (a külön nem jelöltek a Szombathelyi Sportiskola versenyzői). Serdülő, fiú. Súlylökés (4 kg): 7. Bedőcs Barnabás 14,08. Diszkoszvetés (1 kg): 6. Bedőcs Barnabás 46,37 egyéni csúcs, 8. Rajczi Balázs 45,46 e. cs. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Koós Gábor 70,32, 3. Szabados Ármin 65,17 e. cs., 4. Bedőcs Barnabás 64,46, 5. Rajczi Balázs 57,24. Lány, 3000 m: 11. Juhász-Tóth Eszter (SZoESE) 11:53,11 e. cs. Súlylökés (3 kg): 4. Viszkeleti Villő 11,06. Diszkoszvetés (1 kg): 1. Viszkeleti Villő 36,49, 3. Pilinszky Dóra 30,83 e. cs., 10. Bödei Enikő 23,07. Kalapácsvetés (3 kg): 1. Viszkeleti Villő 67,76 e. cs., 2. Pilinszky Dóra 50,42 e. cs., 3. Bödei Enikő 46,61 e. cs. 4×100 m: 6. SzoSI (Sárközi Tirza, Róka Bora, Ugróczky Nóra, Vinkó Hédi) 53,96.

Újonc, fiú. 600 m: 1. Babics Marcell (SZoESE) 1:32,99 e. cs. 200 m: 3. Babics Marcell (SZoESE) 6:22,74 e. cs., 12. Árvay Csongor (SZoESE) 7:33,13 e. cs. 1000 m akadály: 5. Czeczeli Bende (SZoESE) 3:45,92 e. cs. Diszkoszvetés (0,75 kg): 11. Horváth Erik 19,41 e. cs. Kalapácsvetés (3 kg): 3. Marsi Attila Arzén (Haladás VSE) 45,20 e. cs., 4. Horváth Erik 43,70. Lány, 80 m: 8. Tóth Gréta (SZoESE) 11,27,12. Kovács Viktória 11,20 e. cs. 300 m: 5. Kovács Viktória 44,36 e. cs., 8. Fekete Ramóna (SZoESE) 45,38 e. cs. 2000 m: 12. Molnár Lilien (SZoESE) 8:29,09 e. cs. 1000 m akadály: 9. Kaposi Fanni 3:57,78 e. cs. Ötösugrás: 9. Tóth Gréta (SZoESE) 11,65 e. cs., 12. Fekete Ramóna (SZoESE) 11,06 e. cs. Súlylökés (2 kg): 11. Németh Borbála (SZoESE) 8,08 e. cs. Gerelyhajítás (500 g): 8. Németh Borbála (SZoESE) 20,87 e. cs.