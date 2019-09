Tizenegyesből sem sikerült gólt szereznie a Haladás-Viktória FC-nek

A női labdarúgó NB I. 3. fordulójában a Haladás-Viktória FC rengeteg helyzetet elhibázott a St. Mihály Szeged ellen, még büntetőből sem sikerült betalálni.

Haladás-Viktória FC–St. Mihály Szeged-Fitsport 0-0. – Szombathely, Király Sportlétesítmény, 100 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Szalai.

Haladás-Viktória: Bíró – Balogh (Kopcsándi, 76.), FÖRDŐS, HORTI, Kiss Zs. – TÓTH II. A. – Öreg (Tálosi, 46.), Manhart, RÁCZ, Harsányi (Szakonyi, 46.) – Siklér. Edző: Simon Attila.

St. Mihály Szeged: KORIC – Sweatman, Savanya, Szil, Szélpál (Török, 46.) – PAPP, Koprena (Pilán, 89.), Bartalis, Lipták – Herczeg, Micic (Vígh, 73.). Edző: Hódi Mihály.

Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak a négy légióssal felálló szegediek ellen, az első tíz percben több óriási ziccert is kidolgoztak – ám ezeket egytől egyig ki is hagyták. Ezt követően kissé kiegyenlítettebbé vált a játék, a szegediek a középpályán felülkerekedtek a vasiakon, több labdát is szereztek. Jó iramú, jó ritmusú játékot láthattak a szurkolók, a szombathelyiek enyhe fölényben futballoztak, a szegediek viszont jól megszervezték védekezésüket, de támadásban teljesen veszélytelenek voltak – Bíró Barbarának nem akadt védenivalója.

Szünet után nagy fölénybe került a hazai együttes, egyre-másra vezette támadásait, Tálosi Szabina és Heike Manhart is nagy helyzetben hibázott. A 80. percben a játékvezető kiállította a hazaiak vezetőedzőjét, Simon Attilát. A hajrában tovább fokozta a nyomást a Viktória az ekkor már csak a védekezésre összpontosító Szeged ellen – és a 90. percben büntetőhöz jutott. Ám Manhart laposan a kapu közepébe tartó tizenegyesét Koric lábbal védte.

A Haladás-Viktória rengeteg helyzetet dolgozott és hagyott ki, így meg kellett elégednie az egy ponttal a kapura teljesen veszélytelen Szeged ellen.

Simon Attila: – Lehet, hogy üldözési mániám van, de úgy érzem, az utóbbi hetek problémái ezen a találkozón csúcsosodtak ki. Persze nem mondom, hogy igazam van, de ritka az olyan mérkőzés, amelyiken ennyire nem jön össze semmi sem, mint a main.

További eredmények: Ferencvárosi TC–Kelen SC 10-1, Diósgyőri VTK–ETO FC Győr 4-1, MTK Hungária–Astra-ALEF 5-0.

A szombathelyiek legközelebb szerdán 16.30-kor, az Astra otthonában lépnek pályára.