Tizenegyesekkel kapott ki a Viktória

A női labdarúgó NB I. bronzcsatájának első mérkőzésén a Haladás-Viktória FC a rendes játékidőben döntetlent játszott a DVTK ellen, büntetőkkel 3-2-re alulmaradt.

Diósgyőri VTK–Haladás- Viktória FC 2-2 (2-1). – Tizenegyesekkel: 3-2. – Diósgyőr, 800 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés a 3. helyért, első találkozó, vezette: Takács.

Diósgyőr: Szőke-Nagy – Ficzay, Sandu, Bradic, Vachter – Tóth A., Nagy F. (Vígh, 82.), Balázs, Kiamou – Amber, BARKER. Edző: Fórizs Sándor

Haladás-Viktória: Bíró – Kiss Zs. (Sitku, 87.), FÖRDŐS, Horti, Balogh – Fábián (Harsányi, 80.) – SZAKONYI, TÓTH A., RÁCZ, Öreg – Siklér. Edző: Simon Attila.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, és bő tíz perc elteltével megszerezték a vezetést. Rácz tört be a tizenhatoson belülre, ahol ketten is buktatták. A büntetőt a sértett magabiztosan a jobb sarokba lőtte (0-1). A folytatásban a vasiak azonban nehezen oldották meg a diósgyőri futballisták elmozgásait, így fölénybe kerültek a ­hazaiak. A 24. percben egy előreívelt labdánál a szombathelyiek

kapusa és két védője is egymásra várt, a közéjük beugró Barker pedig Bíró felett a hálóba emelt (1-1). Két perc múlva szintén az amerikai volt eredményes, Barker jobb oldalról, ballal a hosszú, jobb sarokba ívelt (2-1). A félidő hátralévő részében kiegyenlített játék folyt a pályán, kevés helyzettel.

Szünet után a hazaiak uralták az első negyedórát, 8-10 szögletet rúgtak. A vendégek azonban átvészelték a nyomást, és ezt követően átvették az irányítást. Erőfeszítéseiket siker koronázta. A 85. percben Fördős 25 méteres szabadrúgása a felső lécről vágódott a hálóba (2-2). A hátralévő időben nem esett több gól, következtek a büntetők.

A diósgyőriek ötből hármat belőttek, míg a vasiaktól csak Rácz és Horti talált be, hárman hibáztak, így a hazaiak

büntetőkkel 3-2-re nyertek. Csakúgy, mint a Magyar Kupa-meccsen, ezúttal is büntetőkkel maradtak alul a viktóriások a Diósgyőr otthonában. Gólszerzők: Barker 2 (24, 26.), illetve Rácz (11-esből, 11.), Fördős (85.).

Simon Attila: – Csakúgy mint a korábbi egymás elleni meccseink, ez is hektikus összecsapás volt. A lányok mindent megtettek, hogy nyerjünk, jól küzdöttek. A tizenegyeseknél mi, edzők pedig már nem tudunk mit tenni, ilyen a futball.

A második mérkőzést vasárnap 16 órakor rendezik a Haladás Stadionban.