Tizenegyesgól döntötte el

A női labdarúgó NB I tavaszi nyitányán a Haladás-Viktória FC nagyot küzdött, azonban 1-0-ra kikapott a Diósgyőri VTK vendégeként.

Diósgyőri VTK–Haladás- Viktória FC 1-0 (1-0). – Diósgyőr, edzőközpont, zárt kapuk mögött, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, 13. for­duló, vezette: Kulcsár.

Diósgyőr: Ádám – Williamson, Nagy M., Palama, Barker – Vigh (Higgins, 62.), Stackel, Sandu, Voila – Byrne (Bradic, 85.), Vachter. Edző: Fórizs Sándor.

Haladás-Viktória: Boanda – Hajba, Horti, Fördős, Kopcsándi – Balogh, Németh Zs. (Urbán, 87.) – Németh A., Csizmadia (Herczeg, 53.), Varga B. (Németh M., 62.) – Szil. Edző: Székely Tibor.

A vendégek több játékosukat, így Bíró Barbarát, Jánosi Ninettát, Gődér Brigittát, Harsányi Andreát is nélkülözték, a korábban műtéten átesett Herczeg Andrea sem volt még százszázalékos fizikai állapotban. A kezdést követően a miskolciak ragadták magukhoz a kezdeményezést, mezőnyfölényt alakítottak ki. Ám fölényük helyzetekben nem mutatkozott meg. A vendégek szervezetten, stabilan védekeztek, a hazaiak pedig nem boldogultak a szombathelyiekkel. Aztán a félidő derekán jogos büntetőhöz jutott a Diósgyőr, melyet a román Sandu honfitársa, Boanda kapujába lőtt (1-0). A félidő hátralévő részében sem változott a játék képe, a hazaiak próbálkoztak, a szombathelyiek nagyot küzdöttek és hatástalanították a diósgyőri támadásokat. Szünet után is a DVTK dominált, a vendéggárda két távoli lövéssel veszélyeztetett, de Balogh Henrietta és Németh Adél próbálkozását is hárította Ádám. Az utolsó tíz percet alaposan megnyomta a Haladás-Viktória, Székely Tibor becserélte Urbán Anettet is, akire megpróbálták felívelni a labdákat. Gól azonban már nem esett. A kezdőjében hét légióssal felálló diósgyőriek ellen a sok fiatalt a soraiban tudó vasiak kis szerencsével a döntetlent is megszerezhették volna a kevés helyzetet hozó mérkőzésen. Gólszerző: Sandu (26., 11-esből).

Székely Tibor: – A lányok fantasztikus mentalitással jó mérkőzést játszottak, olyan csapattól kaptunk ki, amely jelen pillanatban előbbre tart nálunk. Habár a hazaiak nyomás alatt tartottak minket, fájó, hogy egy tizenegyesgóllal kaptunk ki.

További eredmények: Kelen–Astra 1-2, St. Mihály-Szeged–ETO FC Győr 0-1. Az MTK–FTC mérkőzést kedden rendezik.

Kiemelt képünkön: A szombathelyiek mindössze 15 éves támadója, Németh Adél egy távoli lövéssel veszélyeztetett