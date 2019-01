Tizenöt mérkőzés az első osztályért

Noha a Haladás téli felkészülései mérkőzései jól sikerültek, a játékosállomány tervezett erősítése elmaradt a remélttől.

A nyári átigazolási szezonban szokott olyan játékosmozgás lenni az NB I-es csapatoknál, mint amilyen télen volt. Nem volt kivétel ez alól a sereghajtó Haladásnál sem: a vasiak öt játékost igazoltak és ugyanennyien távoztak. A védelembe a Slovan Bratislavából a 40-szeres szlovák válogatott Saláta Kornél, az Újpestből Mohl Dávid, a középpályára Holdamf Gergő a Budapest Honvédból, Oleg Golodiuk az ukrán Karpati Lvivből, valamint a portugál Rui Pedro az FTC-ből – utóbbi kölcsönben érkezett. A Rohonci útnak búcsút intő játékosok tábora népesebb: a dán Emil Lyng már szezon közben távozott, a télen Vít Benes a cseh Sigma Olomoucba, a szerb-magyar Miroszlav Grumics a ZTE-be igazolt, míg Petró Balázs tavasszal a Győri ETO-ban, Kovalovszki Máté a Mosonmagyaróvárban, Pinte Patrik a szlovákiai Komarnóban futballozik kölcsönben tavasszal.

A vasiak öt edzőmérkőzést vívtak a télen. Gyirmóton és a szlovéniai Mariborban gól nélküli döntetlen játszottak, Törökországban 2-1-re legyőzték a román Voluntarit, 1-1-re végeztek a kazah Okhzetpessel és 2-1-re kikaptak az erdélyi Sepsitől. A vasiakra pokolian nehéz tavasz vár, nyolc pontra állnak a még bentmaradást jelentő tizedik helytől – 15 bajnokijuk maradt, hogy biztosítsák első osztályú tagságukat.

– A szokásosnál kevesebb idő maradt a felkészülésre, ez pedig nem a mi malmunkra hajtotta a vizet – mondta Horváth Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – Egy hónapba kellett belesűrítenünk mindent, a fiúk azonban tisztességgel dolgoztak. Ami az edzőmérkőzéseket illeti, direkt erősebb ellenfeleket kerestünk, hiszen a bajnokságban is kemény meccsek várnak ránk. Örömteli, hogy a védekezésünk szilárdabbá vált az őszihez képest, viszont a gólszerzéssel egy darabig hadilábon álltunk. Ám a törökországi edzőmeccseken már jöttek a helyzetek és a gólok is. Sajnos az erősítések – több okból kifolyólag – nem úgy sikerültek, ahogy elképzeltük. Több olyan futballistát is szerettünk volna igazolni, akiket egyből a kezdőbe állíthatok – így viszont nagyjából ugyanazzal a kerettel vágunk neki a tavasznak. A csapategység viszont erősebb lett. Nem számolgatunk, hogy hány meccset kellene megnyernünk, hány pontot kellene szereznünk a bentmaradáshoz – mindig csak a soron következő mérkőzés a lényeges.

A vasiak szerdán fél évre szerződtették a volt újpesti balhátvédet, Mohl Dávidot. A 33 esztendős, 180 centiméter magas, székesfehérvári születésű labdarúgó a Videotonban nevelkedett, majd egy kisebb ausztriai kitérő után – az élvonalbeli Admira Wackerben tíz meccsen egy gólt szerzett – visszatért Fehérvárra. Ezután Kecskeméten, Debrecenben, Pécsett futballozott, 2015 nyara óta a lila-fehérek játékosa, ősszel azonban csupán három NB I-es bajnokin lépett pályára. A Debrecennel egyszeres bajnok és Magyar Kupa-győztes, a Kecskeméttel egyszeres Magyar Kupa-első labdarúgó összesen 264 NB I-es bajnokin szerepelt, 17 gólt szerzett.

A Haladás szombaton 17 órakor a Rohonci úton a Kisvárda ellen kezdi a tavaszt.