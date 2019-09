Tornagyőztes a Cretan Kings, második az Egis Körmend

A 14. Mogyorósy Szilárd Emléktornán megismétlődött a tavalyi döntő, az Egis Körmend a görög Rethymno Cretan Kings együttesével mérkőzött meg a fináléban. Ahogy az elmúlt évben, úgy most is nyert a görög csapat, méghozzá végig vezetve, magabiztosan.

Egis Körmend – Cretan Kings 66-76 (14–24, 11–17, 17–16, 24–19)

Körmend, 1100 néző, Mogyorósy Szilárd Emléktorna, döntő

KÖRMEND: Turner 10, Oroszi -, EDWARDS 13, Varnado 13/15, Keller 10

Csere: Kastrati 10/3, Ferencz 6/6, Kiss M.-, Taylor 4

Vezetőedző: Matthias Zollner

CRETAN KINGS: Razis-, FRANKAMP 20/12, Williams 7, Harris 9/6, GORDON 4

Csere: Kamperidis 5/3, Garett 10/6, Cristodoulou 10/3, Haughton 6, Garezos 2, Kourepis-, Maragkakis-, Lanaras 3/3

Vezetőedző: Vangelis Ziagkos

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4-17. 8. p.: 9-22. 13. p.: 20-24., 18. p.: 25-36. 23. p.: 30-47. 28. p.: 40-57. 34. p.: 46-66. 38. p.: 57-70

Kipontozódott: –

A Mogyorósy Szilárd Emléktorna második játéknapján a bolgár BC Beroe és a ciprusi Apollon Limassol mérkőzött meg a harmadik helyért. A kupaújonc bolgár együttes magabiztosan, 70-57-re nyert Antonis Constantinides csapata ellen, amely még erősen a formálódási szakaszban van, hiszen légiósai e hét szerdán érkeztek meg Ciprusra.

A döntőben – csakúgy, mint tavaly – a Cretan Kings együttesével találkozott az Egis Körmend. Az első perctől nagy iramot diktált a görög csapat, gyorsan produkált egy 0-9-es sorozatot. A Cretan agresszív védekezése megzavarta a Körmendet, így sokat kellett várni a házigazda első pontjaira. A folytatás sem volt fényesebb a piros-feketék számára, nem találtak fogás ellenfelükön, ráadásul a kezdőötös mellett a görögök cseresora is komoly aktivitást mutatott. Tíz pont volt a két csapat között az első kisszünetre (14-24).

Kastrati kipattanó hárompontosát Taylor húzta könnyed eleganciával a gyűrűbe, majd Keller is megszerezte első pontjait. Kezdett magára találni a Körmend (20-24). Aztán jött egy újabb hullámvölgy, megint többet hibázott a házigazda és Frankamp jó sorozatával ismét tízpontos előnyhöz jutottak a görögök (24-34). A különbség a nagyszünetre még nőtt, tizenhattal vezetett a Cretan, a Körmendnek igen keveset, mindössze huszonöt pontot engedélyezett az első félidőben (25-41).

Ferencz-tripla nyitotta a második játékészt, de több nem volt a tarsolyban. Nem engedett a szorításból a Cretan, így nem tudott közelebb érni a piros-fekete alakulat. A második kisszünetre is maradt a magabiztos görög előny (42-57).

Az utolsó etapban is fölényben játszott a vendég együttes, a Körmend hibáit kíméletlenül kihasználta. A görögök keze nem remegett meg a tripláknál sem, gyors egymásutánban beszórtak hármat, kialakult a legnagyobb különbség (46-68). Elúszni látszott a vasi együttes győzelmi reménye. A végjátékban húsz pont alá még benézett a Zollner-csapat, de többre nem futotta, mert továbbra is jól dobtak távolról a vendégek. A végén tíz ponttal nyert a Cretan Kings, így az előző évhez hasonlóan ismét győzelmet szerzett a Mogyorósy Szilárd Emléktornán. A mérkőzés végén díjazták a csapatok legjobb játékosait: a BC Beroe csapatából Austin Price-t, az Apollon Limassol együtteséből Stefanos Iliadist, az Egis Körmendből Jordon Varnadot. A címvédő Rethymno Cretan Kings legjobbjának Conner Frankamp-ot választották, aki a torna gólkirálya és MVP-je is lett. A Mogyorósy családtól és Bebes István polgármestertől különdíjat kapott a körmendi csapat fiatal tehetsége, Oroszi Bence, aki a legtöbbet fejlődött 22 év alatti játékos volt a piros-feketéknél az elmúlt szezonban.