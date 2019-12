Tornagyőztes a HVSE U11

Rangos kispályás labdarúgótornát nyert a Haladás VSE U11-es csapata.

A székesfehérvári U11-es tornán 14 csapat vett részt (1×13 perc, 5+1 fő). A szombathelyi színeket három egyesület is képviselte: a Haladás VSE, a Lurkó UFC és a Király SZE – a HVSE szerepelt a legjobban. Erős csoportba került a Haladás, de – rosszabb gólkülönbség miatt „csak” – másodikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az elődöntőben aztán Győrt, a fináléban a Vasast múlta felül – a Vasastól a csoportkörben kikapott a vasi gárda, sikerült nemes bosszút állni. Az aranyérem mellé több különdíjat is bezsebeltek a zöld-fehér fiatalok: Balogh Barnabást választották a legjobb kapusnak, míg a torna All Star csapatába Somfalvi Barna, Bosnyák Botond és Szakály Zétény is bekerült.

Eredmények, csoportmérkőzések: HVSE–SC Sopron 2-1 (gólszerzők: Víg-Tamás Csanád, Somfalvi Barna), HVSE–Bp. Honvéd 2-0 (Szakály Z., Bosnyák B.), HVSE–Vasas Kubala Akadémia 0-1, HVSE–Hírős-ÉP 1-1 (Bosnyák B.), HVSE–Gyirmót SE 2-0 (Bosnyák B., Tasnádi Zs.), HVSE–Mészöly FS 3-1 (Bosnyák B. 2, Somfalvi B.). Elődöntő: HVSE–ETO FC Győr 1-0 (Bosnyák B.). Döntő: HVSE–Vasas (Somfalvi B.).

A csapat névsora: Balogh Barnabás, Bosnyák Botond, Bosnyák Bence, Somfalvi Barna, Szakály Zétény, Tasnádi Zsombor, Angler Jákob, Víg-Tamás Csanád, Kápolnási Botond, Tóth Péter (edző).

– Elégedett vagyok, ugyanis a mérkőzések nagy részében a mi akaratunk érvényesült – értékelt Tóth Péter edző. – A védekezésünk rendben volt, mindössze négy gólt kaptunk. A támadójátékot illetően viszont maradt bennem hiányérzet: rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de csak töredékét tudtuk gólra váltani.

– A fiúk megérdemelten nyerték meg a neves csapatokat felvonultató Főnix Kupát – fogalmazott a HVSE szakosztályvezetője, Somfalvi Csaba. – Örülünk a szép eredménynek, de azért túl nagy jelentőséget nem tulajdonítunk neki. Ugyanis mi alapvetően nagypályás futballra készítjük fel csapatainkat. Viszont ez a tornagyőzelem jó visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk. Mivel a bajnokságban különböző okok miatt nem játszik ez a korosztályunk, elsősorban a mindennapos képzésre, az edzőmérkőzésekre helyezzük a hangsúlyt. És látható: az elvégzett munka meghozza a gyümölcsét! Nem az számít, hogy ki, hol szerepel, hanem a képzés mennyisége és minősége.

A Lurkó hatodik, a Király pedig 8–14. helyen végzett.