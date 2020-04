Török Gábort újabb öt évre az MLSZ elnökségi tagjává választották

A szombathelyi születésű dr. Török Gábort újabb öt évre a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségi tagjává választották.

Kedden tartotta ez évi rendes, ám a járványhelyzet miatt virtuális térben rendezett küldöttközgyűlését az MLSZ, melyen újabb öt évre megválasztották a szervezet elnökévé Csányi Sándort. Ugyancsak megválasztották a nyolctagú elnökséget is, melynek tagjai: dr. Anthony Radev, dr. Török Gábor, Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Garancsi István és Nyilasi Tibor.

A szombathelyi születésű, korábban lapunk sportrovatánál dolgozó dr. Török Gábor – aki egyben a női bizottság elnöke, kvázi első embere – immáron második ciklusát kezdi a szövetség elnökségében. – Nagy megtiszteltetésnek gondolom, hogy az ötéves elnökségi ciklus után ismét bizalmat kaptam a küldöttektől – mondta dr. Török Gábor.

– Ugyanakkor látni kell, hogy a magyar labdarúgás a világjárvány miatt nagyon nehéz helyzetbe került. Nem is csak a várható gazdasági nehézségek miatt, hanem azért is, mert ez az új helyzet felszínre hozta azokat a súlyos kérdéseket, amelyekről persze eddig is tudtunk, de most sokkal élesebben látszanak. Gondolok itt az irreális bérekre, a teljesítmény és a költségek közötti fájdalmas különbségre, a piaci viszonyok iránti gyakori érzéketlenségre, a futballarisztokrácia szolidaritásának, felelősségvállalásának hiányára.

– Minden rosszban van valami jó: most végre foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel is, de az nyilvánvaló, hogy nem lesz egyszerű megtalálni a mindenkinek elfogadható megoldásokat. Engem különösen aggaszt a női futball sorsa, a válságban egyes klubok azonnal a férfi akhoz képest ezerszeres hátrányban lévő női játékosokon kezdték a spórolást, nem százalékokat lefaragva, hanem az amúgy is minimális öszszegű szerződéseket felmondva. Sokkal több szolidaritásra, felelősségre és a futball, a sport helyének, szerepének reálisabb értékelésére, megtalálására lesz szükség a következő években. Én eddig is ezen dolgoztam, a következő öt évben pedig még

inkább ez lesz a célom elnökségi tagként.