Történelmi bronz a kőszegi teniszezőktől

Értékes, egyben történelmi bronzérem­mel zárta a Szuperliga 2020-as szezonját a Kőszegi SE teniszcsapata.

A Kőszegi SE két győzelemmel, egy vereséggel zárta a szuperligás teniszcsapat-bajnokság alapszakaszát – és jutott be a legjobb négy együttest felvonultató rájátszásba. A felsőházi helyosztóknak a Magyar Tenisz Szövetség fővárosi edzéscentruma adott otthont – csütörtökön rendezték a két elődöntőt, pénteken pedig a bronzmeccset és a döntőt.

A csütörtöki elődöntőben mindkét ágon érvényesült a papírforma: a Kőszeg a bombaerős Győrtől, az FTC pedig a címvédő MTK-tól kapott ki egyformán 4-1-re. Így pénteken Kőszegi SE–FTC Diego SC bronzmérkőzést, valamint MTK–Somogyi Electronic GYAC finálét láthattak a nézők.

Kőszegi SE–FTC Diego SC 4-3 – Budapest, Nemzeti Edzés Központ, 300 néző, szuperligás tenisz csapatmérkőzés. Győztek: Bartakovics M., Szappanos M., Kihn D., Vörös M.–Kéki M.

A kőszegiektől Enyedi János hiányzott, minden más beteg, sérült játékos vállalta a szereplést. Két hasonló erőt képviselő csapat csapott össze – igaz, a Ferencváros talán több nevesebb játékost vonultatott fel. Minden egyes mérkőzés kiélezett volt, végig fej fej mellett haladtak a felek, így rendkívül hosszúra sikeredett az összecsapás, amely 11 órakor kezdődött és bőven 18 óra után ért véget. Az öt egyes mérkőzést 3-2-re megnyerte a Kőszeg – ekkor már felcsillant a remény az éremre. A két páros csata is élesre sikeredett, az elsőt a fővárosiak nyerték, a másikat a vasi alakulat – ezzel diadalmaskodott a bronzmérkőzésen.

– Óriási, történelmi diadalt értünk el – fogalmazott boldogan a mérkőzés után Koltay Árpád, a kőszegiek csapatvezetője. – Negyedik helyen már többször is végeztünk a Szuperligában, dobogón viszont még soha – a bronzérem egyesületünk, közösségünk legjobb szuperligás eredménye. Ami főleg annak a tükrében parádés teljesítmény, hogy eredetileg a bennmaradás reményében vágtunk neki a 2020-as szezonnak. Ám remek csapat jött össze, minden egyes mérkőzésen a végsőkig küzdöttek a fiúk. Nehezen találom a szavakat, nagyon boldog vagyok: a Kőszeg az ország harmadik legjobb teniszcsapata – ezt az eredményt már senki nem veheti el tőlünk. Most ünneplünk egy nagyot, ami rá is fér a fiúkra, sűrű, fárasztó napok vannak mögöttünk. Bizonyára el kell még telnie néhány napnak, hogy feldolgozzuk a történteket.