Története első bajnoki aranyérmére pályázik a zöld-fehér futsalcsapat

Szombaton 18 órakor a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata a Berettyóújfalu vendégeként lép pályára (M4 Sport+) – ezzel megkezdődik az egyik fél három megnyert meccsig tartó bajnoki döntője.

A Haladás és a Berettyó egész évben nagy csatát vívott egymással – természetesen a 2020/2021-es szezont is e két élcsapat párharca zárja. A Haladás az alapszakaszban oda-vissza legyőzte riválisát, meg is nyerte az alapszakaszt. A rájátszásban azonban a Berettyó visszavágott, otthon és Szombathelyen is győzött, így kiharcolta magának a pályaelőnyt, saját közönsége előtt kezdheti az egyik fél három megnyert meccséig tartó bajnoki döntőjét. Tegyük hozzá, hogy a bajnokság végén sérülések, betegségek, eltiltások miatt a zöld-fehér alakulat komoly létszámproblémákkal küszködött. Egyébként nem ez lesz az első nagy csata a felek között. A 2018/2019-es döntőt is ez a két csapat vívta, akkor öt mérkőzésig húzódott el a sorozat, 3-2-re a Berettyó nyert. A 2020-as Magyar Kupa fináléja után pedig a Haladás ünnepelhetett – miután 4-2-re verte a Berettyóújfalut. A Berettyó négyszeres magyar bajnok (2008, 2009, 2014, 2019), míg a Haladás első bajnoki címét szeretné begyűjteni.

– Sajnos a létszámgondjaink csak részben enyhültek, továbbra is kérdéses több játékosunk szereplése az első, szombati mérkőzésen – árulta el Calvo Rodriguez Juan Ramón, a Haladás VSE NB I.- es futsalcsapatának mestere. – Ettől függetlenül bizakodva várjuk a párharcot. Eddig ugyanis akármennyi meccset játszottunk, mindig szoros csatát vívtunk riválisunkkal – bármilyen összeállításban is léptünk pályára. A csapatom motivált, várja már a fi – nálét. Az utolsó meccsünket május közepén vívtuk, éppen a Berettyótól kaptunk ki hazai pályán – azóta rendeztük a sorainkat, feltöltődtünk, és tanultunk az akkor elkövetett hibáinkból. Az az alap, hogy harcosan futballozunk – de ez nem lesz elég a diadalhoz. A győzelemhez stabil védekezésre, hatékony támadójátékra lesz szükségünk, és természetesen szervezett csapatmunkára. Az biztos, hogy az első, szombati meccsen a Berettyónak győznie kell, hogy megőrizze a pályaelőnyét – a nyomás riválisunkon lesz. A mi dolgunk az lesz, hogy szorosan tartsuk az eredményt, hogy ellenfelünk egy pillanatra se nyugodhasson meg – ha pedig hibázik, büntetni kell! Remek csapat az ellenfél, de nekünk is jó játékosaink vannak. Képesnek érzem a csapatomat arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.

– Szerencsére tudok játszani a döntőben – árulta el Dróth Zoltán, a Haladás válogatott klasszisa, aki a rájátszás hajráját kénytelen volt kihagyni. – Porcos a térdem, de kaptam rá kezelést, csökkent a fájdalom, így pályára léphetek a Beretytyó ellen – igaz, a nyáron minden bizonnyal műtét vár rám. Ott voltam a 2019-es bajnoki döntőben és a 2020-as kupafi – náléban is, előbb meg kellett emésztenem a vereséget, majd megélhettem az ünneplést. Tudom, hogy milyen érzés döntőt vívni, hogyan kell kezelni a nyomást, hogyan kell megbirkózni a téttel. A lényeg az, hogy szeretnénk begyűjteni a Haladás első, történelmi bajnoki címét. Vannak gondjaink, mert több játékos is sérüléssel bajlódik, de talán a második vagy harmadik mérkőzésre már teljes lesz a létszámunk. Vélhetően a Berettyónál is vannak gondok, ugyanis nagyon hullámzó ellenfelünk formája, például óriási meglepetésre kapott ki az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa fi – náléjában a Veszprémtől – de a szezon közben is produkált váratlan pontvesztéseket. Ennek ellenére is úgy vélem, hogy a Berettyó a bajnoki döntő esélyese: erős, régóta együtt játszó, összeszokott csapat, amely élvezi a hazai pálya előnyét. Minőségi légiósokat, válogatott magyar játékosokat vonultat fel, bő a kerete. És a nemzetközi porondon is szedett fel magára rutint. Ettől függetlenül mindent el fogunk követni azért, hogy örömet okozzunk a szurkolóinknak. Egy döntőben már bármi megtörténhet – mi pedig készen állunk a kihívásra!

A Haladás már pénteken útra kelt, az estét Debrecenben töltötte. Szombaton pedig még belefér egy videózás, taktikai megbeszélés az esti meccs előtt.

A bajnoki döntő tervezett menetrendje, 1. mérkőzés, május 29., szombat, 18.00: Berettyóújfalu–Haladás VSE. 2. mérkőzés, június 1., kedd, 18.30: Haladás VSE–Beretytyóújfalu. 3. mérkőzés, május 5., szombat, 16.00: Beretytyóújfalu– Haladás VSE. 4. mérkőzés (ha szükséges), június 9., szerda, 19.00: Haladás VSE–Berettyóújfalu. 5. mérkőzés (ha szükséges), június 12., szombat, 19.00: Berettyóújfalu–Haladás VSE. A döntő összes mérkőzését közvetíti élőben a televízió, az M4 Sport vagy az M4 Sport+.

Kiemelt képünkön: Dróth Zoltán visszatér a pályára – szükség is lesz a góljaira