Története legjobb eredményét érte el a Kőszegi SE a bajnoki bronzzal

Történelmi bronz­éremmel zárta a Szuperliga 2020-as szezonját a Kőszegi SE teniszcsapata.

A Kőszegi SE teniszcsapata stabil tagja az élvonalbeli bajnokságnak – már a 13. szezonját tudta le a Szuperligában. A szuperligás mezőnyt nyolc csapat alkotja, két négyes csoport kezdte meg a küzdelmeket az alapszakaszban (öt egyes és két páros csatázik). Mindenki egyszer játszott mindenkivel, majd a csoportmeccsek után a négyesek első és második helyezettjei jutottak a felsőházba, míg a harmadikok és negyedikek az alsóházba. A Kőszeg az A csoportba került a sokszoros bajnok, címvédő MTK, illetve a mindig jó erőt képviselő Budaörsi SC és a Pasarét TC társaságában. A vasi gárda keretében történt némi változás, ugyanis a két külföldi, szlovén játékos – Jarc Rok és Matjaz Jurman – helyett két fiatal, de már komoly rutinnal felvértezett teniszező került be a csapatba: Győrből érkezett Kéki Márk, Kihn Dániel pedig Budapestről, az MTK-tól.

A Kőszeg rögtön két győzelemmel kezdte az alapszakaszt: 4-3-ra nyert a Budaörs otthonában, majd ugyancsak 4-3-ra verte a vendég Pasarétet. Így két meccs után el is dőlt, hogy a vasi együttes a felsőházban folytathatja. A harmadik, utolsó, már tét nélküli csoportmeccsen aztán a KSE 6-1-re kikapott az MTK pályáján. Szombaton, vasárnap, kedden rendezték e három meccset. Nem sok idő maradt a pihenésre, mert csütörtökön és pénteken már a felsőházi helyosztókat rendezték – előbb az elődöntőket, majd másnap a döntőt, illetve a bronzmeccset.

Az elődöntőben a Kőszeg – több kulcsjátékosát nélkülözve, pihentetve – 4-1-re kapott ki a Győrtől. Hogy aztán a bronzmérkőzésen egy végletekig kiélezett, több mint hétórás csatában 4-3-ra legyűrje az FTC-t. Ezzel a bronzéremmel fennállása legjobb eredményét érte el a Kőszegi SE.

– Alapvetően a biztos bennmaradás volt a célunk, amit alaposan túlteljesítettek a fiúk, hiszen rögtön az első két meccsünket megnyertük – kezdte az értékelést Koltay Árpád, a Kőszegiek csapatvezetője. – Az utolsó csoportmeccsen az MTK, valamint az elődöntőben a Győr ellen már taktikáztunk – a realitás akkor is ellenfeleink sikerét ígérte, ha a legjobb összeállításban lépünk pályára, ha közülünk mindenki tudása legjavát nyújtja. Amúgy is szűk volt a keretünk, mert Vörös Máté, Enyedi János és Kéki Márk különböző okok miatt mérkőzéseket volt kénytelen kihagyni. A csapat fegyelmezett volt, mindenki tartotta magát a megbeszéltekhez, és amikor kellett, mindenki kitett magáért. Történelmi sikert arattunk, négy negyedik helyezés után léphettünk fel végre először a dobogóra. Ráadásul az előző két évben apróságokon múlt a fináléba jutásunk, mindkétszer meccslabdáról kaptunk ki az elődöntőben – most kárpótolt minket a sors. Igazi csapatként, baráti társaságként jutottunk el idáig, mindenki kivette a részét a sikerből – nagy köszönet jár a főtámogatónknak, Molnár Sándornak is. Ez a bronzérem azért is értékes, mert a nyolc szuperligás csapat közül messze mi dolgozunk a legkisebb költségvetéssel.

– Nagy visszhangot váltott ki az eredményünk, az ország minden részéből érkeztek a gratulációk, de szerencsére Vas megyéből és természetesen Kőszegről is rengeteg elismerő szót kaptunk – folytatta Koltay Árpád. – Nem is tagadom, nagyon büszke vagyok. Az biztos, hogy csapatunkat megpróbáljuk együtt tartani – amire komoly esély mutatkozik. Az elkövetkező napokban kiélvezzük a sikert, ugyanis megdolgoztunk érte, talán egy kisebb ünnepséget is rendezünk Kőszegen.

A Kőszegi SE 2020-as szuperligás teniszcsapatának kerete: Vörös Máté, Bartakovics Marcell, Kéki Márk, Enyedi János, Szappanos Márton, Kihn Dániel, Horváth Gábor, Lipták János (csapatkapitány), Koltay Árpád (csapatvezető), Tóth Szilárd (technikai vezető).