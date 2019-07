Tóth I. Alexandra nem idegenek közé érkezett

A Haladás-Viktória FC Diósgyőrből igazolt futballistája, Tóth I. Alexandra komoly erősítést jelenthet. A középpályás máris otthon érzi magát együttesében.

A 29 éves, csornai születésű Tóth I. Alexandra korábban Győrben, az MTK-ban, Izlandon, KR-ban, a Fylkirban és a Reykjavíkban is szerepelt. Majd egy szezont húzott le Svájcban. Ezt követően három évig Diósgyőrben futballozott, a magunk mögött hagyott bajnokságban 22 NB I-es mérkőzésen lépett pályára és két gólt szerzett. Tóth az MTK-val két bajnoki címet szerzett, egyszer pedig Magyar Kupát is nyert. A válogatottban eddig 23 találkozón lépett pályára az elsősorban védekező középpályás.

– Két szép évet töltöttem Diósgyőrben, de úgy éreztem, eljött a váltás ideje – mondta Tóth I. Alexandra. – Örültem a szombathelyiek megkeresésének és ezúton is köszönöm a bizalmukat. Szimpatikusak voltak a célok is, amelyeket felvázoltak. Korábban is többször nyilatkoztam – hogy nagyon masszív és szimpatikus csapat a Viktória. Tetszett, hogy évente nem cserélték le a fél csapatot, hanem az állandóságra törekedtek, a mag mindig megmaradt és mellé igazoltak néhány futballistát. Márpedig egy csapat életében roppant fontos az állandóság. Másrészt mivel edzősködök is, erre Szombathelyen is lehetőségem nyílt, Ferencsik Evelinnel az U16-os együttest irányítjuk.

-Noha a költözéssel közelebb kerültem szülővárosomhoz, Csornához is, nem ez volt a döntő szempont a váltásban, hiszen már tíz éve elköltöztem otthonról, de természetesen annak örülök, hogy rokonaimhoz, családtagjaimhoz közelebb kerültem. A Haladás-Viktóriában sok rutinos, válogatott futballista szerepel, mellette vannak tehetséges, fiatal játékosok is. Mivel a válogatottból és ellenfélként is több labdarúgót ismertem, ezért könnyen ment a beilleszkedés – de egyébként is befogadó társaságot találtam Szombathelyen.

-Ami egyéni céljaimat illeti, rutinommal, alázatommal, tudásommal szeretném segíteni az együttest. A csapattal pedig az első négyben szeretnék végezni. A döntőbe borzasztóan nehéz lenne bekerülni, az FTC amúgy is kiemelkedik a mezőnyből, mellettük az MTK, a Diósgyőr és a Viktória küzd a helyezésekért. Az, hogy ez az erős négyes kiemelkedik, a bajnokság színvonalának jót tesz. Szóval nem szeretnék tippelni, de remek lenne valamilyen éremmel befejezni a bajnokságot.

Tóth I. Alexandra sérülés miatt nem lépett pályára a szombathelyiek legutóbbi edzőmérkőzésén, a szlovén bajnok ZNK Pomurje ellen 2-1-re megnyert összecsapáson.

– Egy ideje az Achilles-inammal bajlódok, most lábadozok, de remélem hamarosan ismét futballozhatok – zárta szavait Tóth I. Alexandra.

– Ellenfélként is szimpatikus volt a játéka, nagyon jó csapatembernek tűnt és noha kevés magyar szerepelt Diósgyőrben, remekül összefogta, irányította előző csapatát – mondta Simon Attila, a vasiak vezetőedzője. – Ezt várom tőle itt is. Egyelőre ugyan sérült, de ha felépül, biztos vagyok benne, hogy nagy hasznára lesz csapatunknak.

A Haladás-Viktória legközelebb szombaton 15 órakor Pozsonyban a szlovák bajnok Slovan Bratislava ellen vív felkészülési mérkőzést.