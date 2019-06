Továbbra is az Okorn-Konakov páros vezényli a Falco edzéseit – Hivatalos

A szombathelyi sárga-feketék bejelentették, hogy megállapodtak Gasper Okornnal, és Milos Konakovval.

Alig fejeződött be a szezon, de a bajnoki címet elhódító Falco együttesénél nem állt meg az élet. Ahogy arról beszámoltunk, a szombathelyi klub leigazolta az Alba Fehérvár válogatott magasbedobóját, Filipovity Márkót. Csütörtökre is jutott egy hivatalos bejelentés, Bíró Olivér hosszabbította meg a szerződését. Pénteken újabb hírről számolhatunk be a Falco háza tájáról: a következő idényben is Gasper Okorn irányítja majd a szakmai munkát.

– Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, megállapodtunk a vezetőedzővel és a másodedzővel a folytatásról, így a következő 2 bajnoki szezonban is a Gasper Okorn – Milos Konakov edzőpáros irányítja bajnokcsapatunk edzéseit – közölte az örömhírt a klub hivatalos honlapján Gráczer György ügyvezető.