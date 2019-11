Továbbra is hibátlan a Körmend

Kőkemény csatát vívott az Egis Körmend a finn Kataja Basket együttesével a FIBA Europe Cup csoportkörének harmadik fordulójában. A piros-feketék megint a második félidőre hagyták a döntést, ekkor tudták megtörni a lendületesen játszó finn csapatot.

Egis Körmend – Kataja Basket 81-75 (17-22, 23-21, 21-14, 20-18)

Körmend, 1600 néző, FIBA Europe Cup, vezette: I. Mitrovski, J. Pedroso, C. Rohacky

Körmend: TURNER 18/3, Edwards 9/3, FERENCZ 9/9, Varnado 13/9, TAYLOR 19. Csere: Kastrati 6, Durázi 3, Németh 4 Vezetőedző: Matthias Zollner. Kataja: Ogungbemi-Jackson 10/3, BRADLEY 13/9, Ojala 6/6, CALHOUN 16/9, WALTERS 23/3, Csere: Herrala 5/3, Leppanen-, Aidoo 2, Vanttaja- Vezetőedző: Juha Sten

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4-10. 6. perc: 7-18. 13. perc: 23-26. 19. perc: 33-40. 26. perc: 48-48. 29. perc: 52-53. 33. perc: 67-59. 36. perc: 72-64.

Kipontozódott: – A találkozó előtt egyperces néma felállással emlékeztek a csapat egykori törzsszurkolójára, Csima Árpádra, aki a közelmúltban hunyt el.

A FIBA Europe Cup H csoportjának állása szerint az Egis Körmend volt a találkozó esélyese, hiszen a piros-feketék két forduló után két győzelemmel vezették a csoportot. A vendég Kataja Basket viszont még nem tudott nyerni a nemzetközi sorozat eddigi csoportmeccsein. A tényállásra viszont már a kezdéskor rácáfoltak a vendégek, Edwards kínkeservesen összehozott első dupláját két hárompontos követte a finnektől. Igen gyorsan elérte a tíz pontot a Kataja, a Körmend nem tudta felvenni kellőképpen a ritmust. Ferencz triplája jókor érkezett, ám Herrala igen jól szállt be a padról, szinte első labdaérintésre szerzett egy hárompontost. Így nem csökkent a távolság a felek között, sőt a 6. percben már átugrott tíz ponton a finn előny (7-18). Nem termett babér a piros-feketéknek a lepattanóknál sem, keményen küzdött minden labdáért a vendég. Az etap hajrájában némileg kozmetikázott a Körmend, ebben oroszlánrésze volt Travis Taylornak (17-22).

A második negyed elején faragott hátrányából a vasi együttes (23-26), de a már 12 pontos Walters tett róla, hogy ne örülhessen sokáig a házigazda. A körmendi hibákat kihasználva megint a gázra lépett a Kataja (29-38). Többször akart nagy és látványos dolgokat a Körmend, de ezekből nem jöttek a kosarak. A finnek biztosra mentek, bár több hibájuk volt, így is tartani tudták a vezetést. Az etap hajrájában feljött három pontra a Körmend, de Bradley megint beakasztott egy hárompontost. Edwards állította be a félidőre az eredményt egy 2+1-es akcióval (40-43).

A második félidő elején Calhoun rögtön hintett egy triplát. Varnado is vállalkozott, de ez nem az ő napja volt. A büntetőkkel is hadilábon állt Matthias Zollner csapata, így nem tudott fordítani. Végülis Turner pontjaival egalizált a házigazda a negyed közepén (48-48). Megint a finnek mozdultak előbb, de ott loholt ellenfele nyakában az MTE (52-53). A körmendi kapitány, Ferencz hozta megint egyenlőre egy hárompontossal. Majd jött Varnado és Turner is egy hibátlan távolival (61-57)

Négypontos hazai előnnyel indult az utolsó játékrész. Parázs hangulat uralkodott a pályán és azon kívül is. Belehúzott a körmendi B közép, nőtt a különbség (67-59). A végjátékban is sokat hibázott a házigazda, de még többet a Kataja, így megmaradt a vasi előny. Varnado most kezdett belejönni, hibátlan triplájával eldőlni látszott a találkozó (77-68). Kapaszkodott a finn csapat, de most nem ültek a dobásai. Végül hat ponttal nyert a Körmend, így továbbra sincs legyőzője a nemzetközi kupasorozatban.