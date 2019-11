Továbbra is veretlenül – Nehezen adta meg magát a Falcónak a Jászberény

Megőrizte veretlenségét hatodik bajnokiján is a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapata, bár a vártnál nagyobb küzdelemben győzte le a még nyeretlen vendéglátó Jászberény gárdáját a 8. forduló zárómérkőzésén.

Jászberényi KSE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 60-65 (14-18, 11-20, 21-11, 14-16). – Jászberény, 500 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Tóth C., Pozsonyi L.

Jászberény: Ruják B. 2, REED 16/6, Miller 11, ALEKSANDROV 18/6, Pantelic 8/3. Csere: Mészáros M. –, Szigedi –, Buzás 5/3. Edző: Lo Elhadji Malick.

Falco: HOOKER 14/6, Curry 10/3, Bíró –, Filipovity 7, Lake 4. Csere: Váradi 5, BENKE 17/6, Washington 2, Krivacevic 6. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0-7. 8. perc: 11-10. 15. perc: 16-25. 20. perc: 25-38. 25. perc: 32-46. 30. perc: 46-49. 34. perc: 53-54. 37. perc: 56-62.

Kipontozódott: Mészáros M. (33.)

A bajnokságban veretlen Falcót a még nyeretlen Jászberény otthonába szólította a sorsolás – ezzel a találkozóval zárult vasárnap az NB I. 8. fordulója. A szombathelyiek esélyeit tovább növelte, hogy a berényieknél koránt sincs minden rendben – edzőt és légióst is menesztettek, a keretükből pedig hárman, Peringer, Marinkovics és Brbaklics sem tudott sérülés miatt rendelkezésre állni. De a törökországi BL-meccse után és az olaszországi előtt álló szombathelyieknél is akadt hiányzó, két kulcsember, Perl Zoltán és Juvonte Reddic nem is volt a keretben – mindketten kisebb sérülés miatt kaptak pihenőt a szakvezetéstől, el sem utaztak a csapattal.

A várakozásnak megfelelően indított a Falco, Lake zsákolása, valamint Hooker triplája és kétpontosa után (0-7) tudott csak szóhoz jutni a hazai alakulat. A szombathelyiek sokszor próbálkoztak távolról, és mivel kísérleteik nagy része kimaradt, fel tudott zárkózni, sőt egy pillanatra a vezetést is átvette a védőlepattanókat megszerző Jászberény (11-10). Aztán jött a padról Váradi és Benke, rendeződni látszottak a sárga-feketék sorai, négypontos vasi előnyről kezdődhetett a második negyed. Néhány cél tévesztett dobás után

beindult a Falco szekere, csak a 15. percben szerezte első kosarát ebben az etapban a Jászberény (16-25). Aleksandrov, Reed és Miller egy ideig tíz körül tudta tartani a különbséget, de Curry és Krivacevic kosaraival 14 pontos fórral mehetett a nagyszünetre a Falco (25-38).

Eléggé bosszantó volt az amúgy jól védekező sárga-feketék dobóteljesítménye a harmadik negyedben is. Bíró már a harmadik távoli kísérletét hagyta ki, de ez csapatának már a 13. elhibázott triplája volt. A negyed közepéig kiegyenlített csatát vívott a két csapat, de az utolsó három percben már nem sikerült kosárba találnia a szombathelyieknek. A hazaiaknak viszont a két triplát is szerző Reed vezérletével annál inkább, az utolsó tíz perc előtt három pontra csökkent a Falco előnye (46-49). És a negyedik negyed sem indult túl jól a szombathelyiek számára, még tovább, egy pontra közelített a Jászberény (53-54). Ezután viszont Filipovity duplája és Benke extra hárompontosa végre levegőhöz juttatta a Falcót, és Washington zsákolásával már hétpontos előnyt tudhatott magának (53-60). A maradék három percben sikerült meg is őrizni az előnyt és ezzel a veretlenséget is a jól küzdő sereghajtó ellen.